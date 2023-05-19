KPSS BAŞVURU TARİHLERİ 2023 || ÖSYM ÖABT, alan bilgisi KPSS başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti 2023 ne kadar?

ÖSYM DUYURDU: 2023 KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI BAŞLADI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) bir son dakika açıklaması ile 2023 KPSS başvurularının başladığını duyurdu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 23 Temmuz 2023 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumu ise 6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular 16-29 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.''