KPSS geç başvuru tarihi 2024: ÖSYM takvimi ile KPSS lisans sınavı geç başvuruları ne zaman, ücreti ne kadar?

Giriş Tarihi: 20.05.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
10:40
KPSS geç başvuru tarihi 2024 yılı için araştırılmaya başlandı. Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Lisans) başvuruları, 3-15 Mayıs tarihleri arasında alındı. Çeşitli nedenlerle verilen süre zarfında işlemlerini tamamlayamayan adaylar ise geç başvuru tarihlerini bekliyor. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzda Temmuz ayında uygulanacak sınavın geç başvuru tarihi bilgisine de yer verilmişti. Peki; ÖSYM takvimi ile 2024 KPSS lisans sınavı geç başvuruları ne zaman, ücreti ne kadar, kaç TL? İşte detaylar.