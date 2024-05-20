KPSS geç başvuru tarihi 2024: ÖSYM takvimi ile KPSS lisans sınavı geç başvuruları ne zaman, ücreti ne kadar?

2024 KPSS LİSANS SINAVI BAŞVURULARI SONA ERDİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi ile Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuru tarihleri belli olmuştu.

Buna göre; KPSS lisans sınavı başvuruları 3-15 Mayıs 2024 tarihlerinde tamamlandı.