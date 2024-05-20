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Haberler Fotohaber KPSS geç başvuru tarihi 2024: ÖSYM takvimi ile KPSS lisans sınavı geç başvuruları ne zaman, ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 20.05.2024 10:40 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 10:40

KPSS geç başvuru tarihi 2024: ÖSYM takvimi ile KPSS lisans sınavı geç başvuruları ne zaman, ücreti ne kadar?

KPSS geç başvuru tarihi 2024 yılı için araştırılmaya başlandı. Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Lisans) başvuruları, 3-15 Mayıs tarihleri arasında alındı. Çeşitli nedenlerle verilen süre zarfında işlemlerini tamamlayamayan adaylar ise geç başvuru tarihlerini bekliyor. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzda Temmuz ayında uygulanacak sınavın geç başvuru tarihi bilgisine de yer verilmişti. Peki; ÖSYM takvimi ile 2024 KPSS lisans sınavı geç başvuruları ne zaman, ücreti ne kadar, kaç TL? İşte detaylar.

KPSS geç başvuru tarihi 2024: ÖSYM takvimi ile KPSS lisans sınavı geç başvuruları ne zaman, ücreti ne kadar?

KPSS geç başvuruları ne zaman, ücreti ne kadar, kaç TL soruları gündemdeki yerini aldı. Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Lisans) başvuruları tamamlandı. Normal başvuru sürecinde işlemlerini gerçekleştiremeyen adaylar KPSS geç başvuru tarihi için bekleyişe geçti. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda 2024-KPSS Lisans geç başvuruları bu hafta içerisinde alınacak. Peki, KPSS lisans sınavı geç başvuru ücreti ne kadar, ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM ile 2024 KPSS geç başvuru tarihi ve ücreti.

KPSS geç başvuru tarihi 2024: ÖSYM takvimi ile KPSS lisans sınavı geç başvuruları ne zaman, ücreti ne kadar?

2024 KPSS LİSANS SINAVI BAŞVURULARI SONA ERDİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi ile Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuru tarihleri belli olmuştu.

Buna göre; KPSS lisans sınavı başvuruları 3-15 Mayıs 2024 tarihlerinde tamamlandı.

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KPSS geç başvuru tarihi 2024: ÖSYM takvimi ile KPSS lisans sınavı geç başvuruları ne zaman, ücreti ne kadar?

KPSS LİSANS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takviminde KPSS geç başvuru tarihi bilgisine de yer verildi.

Yayımlanan takvime göre; 2024 KPSS lisans sınavı geç başvuruları 22 Mayıs'ta başlayacak ve 23 Mayıs'ta sona erecek.

KPSS geç başvuru tarihi 2024: ÖSYM takvimi ile KPSS lisans sınavı geç başvuruları ne zaman, ücreti ne kadar?

2024 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz,

Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz,

Alan Bilgisi 2. gün oturumları 21 Temmuz,

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta yapılacak.

KPSS geç başvuru tarihi 2024: ÖSYM takvimi ile KPSS lisans sınavı geç başvuruları ne zaman, ücreti ne kadar?

KPSS Ön Lisans 1 Eylül,

KPSS Ortaöğretim 15 Eylül,

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de düzenlenecek.

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