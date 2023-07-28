KPSS ÖABT sınavı ne zaman saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2023 KPSS ÖABT Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı kaç soru kaç dakika?

2023 KPSS ÖABT Alan Bilgisi sınavı için sayılı saatler kaldı. Binlerce öğretmen adayı, 29-30 Temmuz tarihlerinde Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi oturumunda karşısında ter dökecek. Bu noktada adaylar, sınav öncesi KPSS ÖABT sınav süresi, soru sayısı, giriş belgesi gibi detayları sorguluyor. ÖSYM, sınava ilişkin tüm detayları açıklamıştı. Peki, KPSS ÖABT sınavı ne zaman saat kaçta başlıyor ve bitiyor? KPSS ÖABT Alan Bilgisi sınavı kaç soru kaç dakika? İşte, 2023 KPSS ÖABT sınav süresi ve ÖSYM AİS ile giriş belgesi alma ekranı…