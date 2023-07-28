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Haberler Fotohaber KPSS ÖABT sınavı ne zaman saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2023 KPSS ÖABT Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı kaç soru kaç dakika?
Giriş Tarihi: 28.07.2023 09:48 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 09:54

KPSS ÖABT sınavı ne zaman saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2023 KPSS ÖABT Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı kaç soru kaç dakika?

2023 KPSS ÖABT Alan Bilgisi sınavı için sayılı saatler kaldı. Binlerce öğretmen adayı, 29-30 Temmuz tarihlerinde Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi oturumunda karşısında ter dökecek. Bu noktada adaylar, sınav öncesi KPSS ÖABT sınav süresi, soru sayısı, giriş belgesi gibi detayları sorguluyor. ÖSYM, sınava ilişkin tüm detayları açıklamıştı. Peki, KPSS ÖABT sınavı ne zaman saat kaçta başlıyor ve bitiyor? KPSS ÖABT Alan Bilgisi sınavı kaç soru kaç dakika? İşte, 2023 KPSS ÖABT sınav süresi ve ÖSYM AİS ile giriş belgesi alma ekranı…

KPSS ÖABT sınavı ne zaman saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2023 KPSS ÖABT Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı kaç soru kaç dakika?

Kamu Personeli Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2023 KPSS ÖABT) için beklenen gün geldi. Alan Bilgisi testi 2 oturumdan oluşacak ve 29-30 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu noktada öğretmen olmak isteyen ve sınava katılım sağlayacak binlerce aday, KPSS ÖABT sınav süresi ve sınav giriş belgesi gibi detayları araştırmaya başladı. Peki, 2023KPSS ÖABT sınavı kaç soru, kaç dakika, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? KPSS ÖABT sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? İşte, 2023 KPSS ÖABT sınav giriş belgesi alma ekranı ve sınav süresi hakkında merak edilenler…

KPSS ÖABT sınavı ne zaman saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2023 KPSS ÖABT Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı kaç soru kaç dakika?

KPSS ÖABT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR BİTİYOR?

2023 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı ÖABT, ÖSYM takvimiyle netleşti. Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumu 6 Ağustos 2023 tarihinde düzenlenecek.

ÖABT alanlarının sınav süresi ise 120 dakikadır. Adayların, 120 dakikalık testlerde ilk 90 dakika ve son 15 dakika içinde; 150 dakikalık testlerde ise ilk 110 dakika ve son 15 dakika içinde kısa bir süre için bile olsa sınav salonunu terk etmesi yasaktır.

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KPSS ÖABT sınavı ne zaman saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2023 KPSS ÖABT Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı kaç soru kaç dakika?

KPSS Alan bilgisi sınav giriş belgesi yayımlandı. Adaylara katılacakları her oturum için ayrı olmak üzere Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Adaylar bu belgelerini T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.

KPSS ÖABT sınavı ne zaman saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2023 KPSS ÖABT Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı kaç soru kaç dakika?

Adaylar, girecekleri her oturum için o oturuma ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Bu belge olmadan adayların sınavın ilgili oturumuna veya diğer bir oturumun Sınava Giriş Belgesi ile başka bir oturumuna girmeleri mümkün değildir. Adaylara, sınavın hangi oturumlarına gireceklerse, o oturumlar için ayrı birer Sınava Giriş Belgesi düzenlenecek, sınava girilmeyecek oturumlar için belge düzenlenmeyecektir.

KPSS ÖABT sınavı ne zaman saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2023 KPSS ÖABT Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı kaç soru kaç dakika?

KPSS ÖABT'YE KİMLER GİRECEK?

Öğretmen adayları, KPSS ÖABT sınavına katılıyorlar. Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen kadrolarına başvuracakların sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak ÖABT'ye girmeleri zorunludur.

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