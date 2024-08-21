KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ TIKLA-AL EKRANI 2024 || ÖSYM ile 2024 KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

1 Eylül Pazar günü binlerce öğrencinin katılımı ile yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans sınavı için son kontroller yapılıyor. Devlet dairelerinde memur olabilmek için uzun süredir hazırlık yapan adayların gözü tarih yaklaştıkça sınav giriş belgelerine çevrildi. Öğrencilerin sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri sınav giriş belgelerinde olacak. Bu noktada "2024 KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları için yanıt arayışı hız kazandı. Peki, ÖSYM kılavuzu ile KPSS ön lisans giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, nasıl alınır? İşte, KPSS ön lisans sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarih ve tüm detaylar…