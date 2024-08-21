KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ TIKLA-AL EKRANI 2024 || ÖSYM ile 2024 KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 21.08.2024 10:32
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
10:32
ÖSYM ile KPSS ön lisans sınav giriş belgesi yayınlandı duyurusu için son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Üniversitelerin 2 yıllık ön lisans bölümlerinden mezun olan adaylar 1 Eylül Pazar günü yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans sınavı için son kontrollerini yapıyor. Kamuda memur olabilmek için girilen sınavda adaylara Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumlarında toplam 120 soru yöneltilecek. Ülke genelinde yapılacak sınava kısa süre kala "KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, KPSS ön lisans giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, nasıl alınır? İşte tüm detaylar.