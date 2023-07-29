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Haberler Fotohaber KPSS saat kaçta başlayacak ve bitecek, Alan Sınavı ne kadar sürecek? 2023 KPSS Alan Bilgisi Sınavı kaç soru kaç dakika?
Giriş Tarihi: 29.07.2023 08:03 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 08:03

KPSS saat kaçta başlayacak ve bitecek, Alan Sınavı ne kadar sürecek? 2023 KPSS Alan Bilgisi Sınavı kaç soru kaç dakika?

2023 KPSS Lisans oturumlarının ilki olan A Grubu Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da düzenlendi. KPSS Alan Bilgisi Sınavı için kolları sıvamaya hazırlanan memur adayları, KPSS saat kaçta başlayacak ve bitecek, ne kadar sürecek sorularına yanıt arıyor. 2023 KPSS Alan Bilgisi Sınavı saati ve süresi ÖSYM tarafından duyuruldu. Peki, KPSS Alan Bilgisi Sınavı kaç soru kaç dakika? İşte KPSS Alan Bilgisi Sınavı saati ve süresi…

KPSS saat kaçta başlayacak ve bitecek, Alan Sınavı ne kadar sürecek? 2023 KPSS Alan Bilgisi Sınavı kaç soru kaç dakika?

KPSS sınavı kaç soru kaç dakika incelemesiyle sınava ilişkin araştırmalar hız kazandı. Sınava katılım gösterecek memur adayları KPSS saat kaçta başlayacak ve bitecek, ne kadar sürecek sorusuyla araştırmaya koyuldu. 23 Temmuz'da Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları gerçekleştirilen sınavın sıradaki oturumları 29-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. Peki, 2023 KPSS Alan Bilgisi Sınavı kaç soru kaç dakika? İşte sınav süresi ve saati hakkında detaylar.

KPSS saat kaçta başlayacak ve bitecek, Alan Sınavı ne kadar sürecek? 2023 KPSS Alan Bilgisi Sınavı kaç soru kaç dakika?

2023 KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi ile beraber Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) tarihleri belli oldu.

Takvime göre KPSS A Grubu Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz Pazar günü gerçekleştirildi.

KPSS Alan Bilgisi sınavları ise üç oturum şeklinde 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde düzenlenecek.

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KPSS saat kaçta başlayacak ve bitecek, Alan Sınavı ne kadar sürecek? 2023 KPSS Alan Bilgisi Sınavı kaç soru kaç dakika?

KPSS OTURUMLARI KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

1. Oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) 29 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak. Oturum saat 10.15'te başlayıp 12.45'te sona erecek.

2. Oturum (Hukuk, İktisat, Maliye) 29 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak. Sınav saat 14.45'te başlayıp 17.15'te sona erecek.

3. Oturum (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 30 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak. Sınav saat 10.15'te başlayıp 12.55'te sona erecek.

ÖABT (İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri) 6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak ve saat 10.15'te başlayacak.

DİKKAT!

29 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 1. Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

29 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 2. Oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

30 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 3. Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

KPSS saat kaçta başlayacak ve bitecek, Alan Sınavı ne kadar sürecek? 2023 KPSS Alan Bilgisi Sınavı kaç soru kaç dakika?

KPSS KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

2023 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 1. oturumunda adaylara; Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanlarından 120 soru yöneltilecek ve 150 dakika süre verilecek.

2. Oturumda; Hukuk, İktisat, Maliye testlerinden oluşan 120 soruluk kitapçık verilecek ve için 150 dakika süre tanınacak.

3. oturumda ise İşletme, Muhasebe, İstatistik testlerinden oluşan 120 soru sorulacak ve adaylara 160 dakika süre verilecek.

KPSS saat kaçta başlayacak ve bitecek, Alan Sınavı ne kadar sürecek? 2023 KPSS Alan Bilgisi Sınavı kaç soru kaç dakika?

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

ÖSYM, KPSS sınav yerlerini geçtiğimiz günlerde adayların erişimine açmıştı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

KPSS 2023 SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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