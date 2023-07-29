KPSS saat kaçta başlayacak ve bitecek, Alan Sınavı ne kadar sürecek? 2023 KPSS Alan Bilgisi Sınavı kaç soru kaç dakika?

KPSS OTURUMLARI KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

1. Oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) 29 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak. Oturum saat 10.15'te başlayıp 12.45'te sona erecek.

2. Oturum (Hukuk, İktisat, Maliye) 29 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak. Sınav saat 14.45'te başlayıp 17.15'te sona erecek.

3. Oturum (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 30 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak. Sınav saat 10.15'te başlayıp 12.55'te sona erecek.

ÖABT (İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri) 6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak ve saat 10.15'te başlayacak.

DİKKAT!

29 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 1. Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

29 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 2. Oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

30 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 3. Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.