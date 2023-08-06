KPSS SONUÇLARI 2023 || ÖSYM KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

Giriş Tarihi: 06.08.2023 01:37 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023 01:38

KPSS sonuçları hakkında araştırmalar yapılıyor. 6 Ağustos ÖABT sınavının sona ermesiyle birlikte birçok aday, "KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunu arama motorlarına yöneltecek. A grubu Lisans Kamu Personeli Seçme Sınavı Genel Yetenek Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavlarından oluşmakta. Adaylar, aldıkları puana göre tercihlerini yapacaklar. Sınavlar, ÖSYM tarafından açıklanacak ve sınav sonuçlarına öğrenciler sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabilir. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İşte konu hakkında detaylar