Giriş Tarihi: 30.07.2023 11:27 Güncelleme Tarihi: 30.07.2023 11:27

KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2023 KPSS sınav sonuçları sorgulama sonuc.osym.gov.tr ekranında!

KPSS sınav sonuçları için geri sayım başladı. 23 Temmuz tarihinde gerçekleşen 2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavları sonrası ÖSYM üzerinden araştırmalar hız kazandı. KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı soruları yanıt arıyor. Binlerce adayın katılım sağlayacağı KPSS alan bilgisi sınavı 3 oturumda gerçekleşti, ÖABT ise tek oturum şeklinde gerçekleşecek ve sınavın sonuçları sonuc.osym.gov.tr üzerinden erişime açılacak. İşte, KPSS sınav sonuçları sorgulama ekranı ve sonuç açıklanma tarihi hakkında tüm merak edilenler!