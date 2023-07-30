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Haberler Fotohaber KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2023 KPSS sınav sonuçları sorgulama sonuc.osym.gov.tr ekranında!
Giriş Tarihi: 30.07.2023 11:27 Güncelleme Tarihi: 30.07.2023 11:27

KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2023 KPSS sınav sonuçları sorgulama sonuc.osym.gov.tr ekranında!

KPSS sınav sonuçları için geri sayım başladı. 23 Temmuz tarihinde gerçekleşen 2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavları sonrası ÖSYM üzerinden araştırmalar hız kazandı. KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı soruları yanıt arıyor. Binlerce adayın katılım sağlayacağı KPSS alan bilgisi sınavı 3 oturumda gerçekleşti, ÖABT ise tek oturum şeklinde gerçekleşecek ve sınavın sonuçları sonuc.osym.gov.tr üzerinden erişime açılacak. İşte, KPSS sınav sonuçları sorgulama ekranı ve sonuç açıklanma tarihi hakkında tüm merak edilenler!

KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2023 KPSS sınav sonuçları sorgulama sonuc.osym.gov.tr ekranında!

KPSS sonuçları açıklandı mı sorusu 29-30 Ağustos 2023 tarihlerinde düzenlenen alan bilisi sınavları ve 6 Ağustos'ta düzenlenecek olan ÖABT sınavının ardından 2023 KPSS sınav sonuçları sorgulama ÖSYM AİS ekranı üzerinden sorgulanacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında bilgi verdi. Peki, KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte, tüm merak edilenler…

KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2023 KPSS sınav sonuçları sorgulama sonuc.osym.gov.tr ekranında!

2022 KPSS GY-GK VE EĞİTİM BİLİMLERİ OTURUMLAR TAMAMLANDI!

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 23 Temmuz Pazar günü gerçekleştirildi. Sınav saat 10.15'te başladı ve adaylara 130 dakika sınav süresi verildi.

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumu ise 23 Temmuz Pazar günüöğleden sonra yapıldı. Sınav saat 14.45'te başladı ve 100 dakika cevaplama süresi verildi.

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KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2023 KPSS sınav sonuçları sorgulama sonuc.osym.gov.tr ekranında!

KPSS 2023 SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!

23 Temmuz 2023 tarihinde uygulanan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri Oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları adayların erişimine açıldı.

ÖSYM tarafından yayınlanan KPSS sınav soruları ve cevaplarının %10'luk bölümüne aşağıdaki linklere tıklayarak erişebilirsiniz.

KPSS GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2023 KPSS sınav sonuçları sorgulama sonuc.osym.gov.tr ekranında!

KPSS ALAN BİLGİSİ OTURUMLARI VE ÖABT TARİHLERİ

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) 29 Temmuz tarihinde yapılacak ve saat 10.15'te başlayacak.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum (Hukuk, İktisat, Maliye) 29 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak ve saat 14.45'te başlayacak.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 30 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak ve saat 10.15'te başlayacak.

ÖABT (İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri) 6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak ve saat 10.15'te başlayacak.

KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2023 KPSS sınav sonuçları sorgulama sonuc.osym.gov.tr ekranında!

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan güncel sınav takvimine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) maratonu 6 Ağustos 2023 tarihinde tamamlanacak.

KPSS Lisans sınavı sonuçları, 25 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.

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