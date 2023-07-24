KPSS 2023 SORULARI VE CEVAP KİTAPÇIĞI PDF | ÖSYM A grubu Lisans KPSS 2023 soru ve cevap anahtarı yayımlandı!

A grubu KPSS lisans sınavında 23 Temmuz Pazar günü ilk oturumlar tamamlandı. Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavına giren adaylar sonuçlar öncesi puanlarını hesaplayabilmek için soru kitapçıklarını bekliyordu. ÖSYM KPSS sorularını ve cevaplarını yayımladı. Binlerce aday cevaplarını yayımlanan kitapçıklar üzerinden kontrol ediyor. KPSS 2023 soruları Türkçe, Matematik, Geometri, Coğrafya, Tarih, Vatandaşlık alanlarında araştırılıyor. Adaylar, belgelere ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ulaşıyor. İşte, KPSS 2023 soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme…