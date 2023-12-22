KPSS/2 TERCİH EKRANI: KPSS tercih kılavuzu yayımlandı | KPSS-2023/2 tercihleri nasıl yapılacak, ne zaman bitecek, hangi puan türleri kullanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) tercihleri başladı. KPSS-2023/2 Tercih kılavuzu memur olma hayali kuran binlerce aday tarafından araştırılmaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) tercihleri başladı. Kılavuz ile birlikte tarihler kesinleşti. 20 Aralık 2023 tarihiyle başlayan tarihler yedi gün daha sürecek. Yayımlanan kılavuzla birlikte adaylar puanlarına göre tercih yapacaklar. İşte KPSS-2023 tercih kılavuzu, KPSS-2023/2 tercihleri nasıl yapılacak, ne zaman bitecek, hangi puan türleri kullanacak?