KPSS/2 TERCİH EKRANI: KPSS tercih kılavuzu yayımlandı | KPSS-2023/2 tercihleri nasıl yapılacak, ne zaman bitecek, hangi puan türleri kullanacak?

KPSS-2023/2 tercih ekranının açılması ile bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına yapılacak memur alımı için tercih süreci başlayacak. Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacak. Kamu kurumlarında memur olmak isteyen adaylar ÖSYM takvimi doğrultusunda KPSS tercih ekranı üzerinden başvurularını tamamlayacak. İşte KPSS-2023 tercih kılavuzu, KPSS-2023/2 tercihleri nasıl yapılacak, ne zaman bitecek, hangi puan türleri kullanacak? Sorularına detaylar haberimizde