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Haberler Fotohaber KPSS/2 TERCİH EKRANI: KPSS tercih kılavuzu yayımlandı | KPSS-2023/2 tercihleri nasıl yapılacak, ne zaman bitecek, hangi puan türleri kullanacak?
Giriş Tarihi: 22.12.2023 15:38 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 15:38

KPSS/2 TERCİH EKRANI: KPSS tercih kılavuzu yayımlandı | KPSS-2023/2 tercihleri nasıl yapılacak, ne zaman bitecek, hangi puan türleri kullanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) tercihleri başladı. KPSS-2023/2 Tercih kılavuzu memur olma hayali kuran binlerce aday tarafından araştırılmaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) tercihleri başladı. Kılavuz ile birlikte tarihler kesinleşti. 20 Aralık 2023 tarihiyle başlayan tarihler yedi gün daha sürecek. Yayımlanan kılavuzla birlikte adaylar puanlarına göre tercih yapacaklar. İşte KPSS-2023 tercih kılavuzu, KPSS-2023/2 tercihleri nasıl yapılacak, ne zaman bitecek, hangi puan türleri kullanacak?

KPSS/2 TERCİH EKRANI: KPSS tercih kılavuzu yayımlandı | KPSS-2023/2 tercihleri nasıl yapılacak, ne zaman bitecek, hangi puan türleri kullanacak?

KPSS-2023/2 tercih ekranının açılması ile bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına yapılacak memur alımı için tercih süreci başlayacak. Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacak. Kamu kurumlarında memur olmak isteyen adaylar ÖSYM takvimi doğrultusunda KPSS tercih ekranı üzerinden başvurularını tamamlayacak. İşte KPSS-2023 tercih kılavuzu, KPSS-2023/2 tercihleri nasıl yapılacak, ne zaman bitecek, hangi puan türleri kullanacak? Sorularına detaylar haberimizde

KPSS/2 TERCİH EKRANI: KPSS tercih kılavuzu yayımlandı | KPSS-2023/2 tercihleri nasıl yapılacak, ne zaman bitecek, hangi puan türleri kullanacak?

KPSS-2023/2 TERCİH DÖNEMİ BAŞLADI

Adaylar tercihlerini, 20-27 Aralık 2023 tarihleri arasında katılabilecekler. Tercih faaliyeti 20 Aralık 2023 tarihinde saat 10.00'da başlayacak ve 27 Aralık 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

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KPSS/2 TERCİH EKRANI: KPSS tercih kılavuzu yayımlandı | KPSS-2023/2 tercihleri nasıl yapılacak, ne zaman bitecek, hangi puan türleri kullanacak?

KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI

KPSS-2023/2 tercih kılavuzu da adayların erişimine sunuldu. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu incelemeleri gerekecek.

KPSS/2 TERCİH EKRANI: KPSS tercih kılavuzu yayımlandı | KPSS-2023/2 tercihleri nasıl yapılacak, ne zaman bitecek, hangi puan türleri kullanacak?

KİMLER KPSS TERCİHLERİ YAPABİLECEK?

Adayların uygun kadro ve pozisyonlara en doğru şekilde yerleştirilebilmeleri için 18 Eylül 2022, 9 Ekim 2022 ve 6 Kasım 2022 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2022-KPSS Lisans, 2022-KPSS Ön Lisans ve 2022-KPSS Ortaöğretim) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

KPSS/2 TERCİH EKRANI: KPSS tercih kılavuzu yayımlandı | KPSS-2023/2 tercihleri nasıl yapılacak, ne zaman bitecek, hangi puan türleri kullanacak?

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, KPSS-2023/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

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