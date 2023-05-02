Kral Charles taç giyme töreni ne zaman, saat kaçta? Kral 3. Charles ne zaman taç giyecek, canlı yayınlanacak mı?

Giriş Tarihi: 02.05.2023 10:47 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 10:50

İngiltere Kralı 3. Charles taç giyme töreni ne zaman soruları yanıt arıyor. Kraliçe 2. Elizabeth'in ani ölümü sonrası Kraliçenin 70 yıllık hükümranlığı sona erdi ve en büyük çocuğu Kral Charles yeni İngiltere hükümdarı oldu. Her ne kadar krallığı başlamış ve imparatorluğu yönetse de geleneksel taç giyme töreni yapılmış değil. Bu noktada, "Kral Charles taç giyme töreni ne zaman? sorusuna yanıt aranmakta. Charles'ın eşi Camilla da törene kraliçe konsort olarak katılacak ve töreni Canterbury Başpiskoposu yönetecek. Peki, Kral Charles taç giyme töreni ne zaman, saat kaçta? Kral Charles taç giyme töreni canlı yayınlanacak mı? İşte konu hakkında detaylar