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Haberler Fotohaber Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 10. Yeni Bölüm fragmanı izle! TRT 1 Selahaddin Eyyubi fragmanı ile haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 23.01.2024 00:29 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 00:30

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 10. Yeni Bölüm fragmanı izle! TRT 1 Selahaddin Eyyubi fragmanı ile haftaya neler olacak?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 10. Yeni Bölüm fragmanı izle için son bölüm ardından TRT 1 ekranlarında dönüldü. Her hafta Pazartesi günü yayımlanan dizide tansiyon giderek yükseliyor. Tarihi yapımın başrollerinde Uğur Güneş, Dilin Döğer gibi isimler yer alıyor. Gelecek hafta olacaklar merakla bekleniyor. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 10. Yeni Bölüm fragmanı izle! TRT 1 Selahaddin Eyyubi fragmanı ile haftaya neler olacak?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak araştırılıyor. TRT 1 dizileri arasında yer alan tarihi yapım takip ediliyor. Haftaya olacaklar için araştırmalar hız kazandı. Ekran başında yerini alan izleyenler yeni sahneleri kontrol ediyor. İşte, Selahaddin Eyyubi 10. Bölüm fragmanı izle!

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 10. Yeni Bölüm fragmanı izle! TRT 1 Selahaddin Eyyubi fragmanı ile haftaya neler olacak?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜM İZLE

Yeni bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 9. BÖLÜM İZLE

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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 10. Yeni Bölüm fragmanı izle! TRT 1 Selahaddin Eyyubi fragmanı ile haftaya neler olacak?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Her hafta Pazartesi günleri ekranlara gelen yapımda fragman sorgulanmaya başladı. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 10. Bölüm fragmanı yayında:

https://www.youtube.com/watch?v=FnRU48fN4Fg

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 10. Yeni Bölüm fragmanı izle! TRT 1 Selahaddin Eyyubi fragmanı ile haftaya neler olacak?

SON BÖLÜM ÖZETİ

Selahaddin'in büyük çabalarıyla haşhaşi olduğu ortaya çıkan Reyhani yakalanmış ve idamı bizzat Sultan Nureddin tarafından gerçekleşmiş, hemen sonrasında Sultan Nureddin, Selahaddin'in kendisinin değil Eyyub'un oğlu olduğunu herkesin ortasında dillendirmiştir. Sırrın açılması büyük bir şok etkisi yaratırken Selahaddin bu sır karşısında darmadağın olur.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 10. Yeni Bölüm fragmanı izle! TRT 1 Selahaddin Eyyubi fragmanı ile haftaya neler olacak?

Bunca yıl büyük bir yalanın içinde büyütüldüğünü düşünen Selahaddin bunca zaman babası bildiği Sultan Nureddin'le ve gerçek ailesiyle yolunu ayırır. Yalanların hüküm sürdüğü bir yerde yeri yoktur artık. Bunca zaman güttüğü Kudüs davasını artık tek başına yürütecektir.

Elindeki sırrı kaybetmesiyle boşa düşen Nusreddin, Sinan'ın yönlendirmesiyle Sultan Nureddin'e isyan bayrağını çekerek Gregor ve Viktorya ile iş birliği içine girer. Nusreddin'in Askalan'da kendisini sultan ilan etmesi ve Zengi devletini ikiye bölmesinin yanı sıra, başta Karategin olmak üzere bütün obaların Sultan Nureddin'e karşı kılıç kaldırması Zengi devletini daha önce görmediği türde büyük bir tehlikenin ortasında bırakır…

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