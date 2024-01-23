Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 10. Yeni Bölüm fragmanı izle! TRT 1 Selahaddin Eyyubi fragmanı ile haftaya neler olacak?

Bunca yıl büyük bir yalanın içinde büyütüldüğünü düşünen Selahaddin bunca zaman babası bildiği Sultan Nureddin'le ve gerçek ailesiyle yolunu ayırır. Yalanların hüküm sürdüğü bir yerde yeri yoktur artık. Bunca zaman güttüğü Kudüs davasını artık tek başına yürütecektir.

Elindeki sırrı kaybetmesiyle boşa düşen Nusreddin, Sinan'ın yönlendirmesiyle Sultan Nureddin'e isyan bayrağını çekerek Gregor ve Viktorya ile iş birliği içine girer. Nusreddin'in Askalan'da kendisini sultan ilan etmesi ve Zengi devletini ikiye bölmesinin yanı sıra, başta Karategin olmak üzere bütün obaların Sultan Nureddin'e karşı kılıç kaldırması Zengi devletini daha önce görmediği türde büyük bir tehlikenin ortasında bırakır…