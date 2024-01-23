Giriş Tarihi: 23.01.2024 00:29
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 10. Yeni Bölüm fragmanı izle! TRT 1 Selahaddin Eyyubi fragmanı ile haftaya neler olacak?
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 10. Yeni Bölüm fragmanı izle için son bölüm ardından TRT 1 ekranlarında dönüldü. Her hafta Pazartesi günü yayımlanan dizide tansiyon giderek yükseliyor. Tarihi yapımın başrollerinde Uğur Güneş, Dilin Döğer gibi isimler yer alıyor. Gelecek hafta olacaklar merakla bekleniyor. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…