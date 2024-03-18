Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 17. bölüm izle ekranı | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

Selahaddin ile karşı karşıya gelen Gregor, ağır bir yenilgiyle obadan kaçar. Mevdud ise Avram'ın oyununu bozmakla kalmaz, altınlara da el koyarak Avram'ı serbest bırakır. Obasını kurtaran Selahaddin Gazze fethi için hazırlıklara başlayacakken Mevdud'un verdiği bir kararla bir kez daha şok olur. Selahaddin'in giderek yükselmesini içine sindiremeyen Mevdud, Selahaddin'in obasının başına Karategin'i atar. Selahaddin bu durumu asla kabul etmezken tekrar karşı karşıya gelen Karategin ve Selahaddin arasında ipler gerilir.