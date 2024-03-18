Giriş Tarihi: 18.03.2024 20:03
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
20:03
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 17. bölüm izle ekranı | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle
Ekranlarının sevilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 18 Mart Pazartesi akşamı, 17. bölümü ile izleyicisiyle buluşuyor. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı, tarihin kapılarını izleyenlere aralayan dizide bu hafta Selahaddin, Gregor tarafından işgal edilen obasını kurtarmak için harekete geçerek, kendine yakalanmış süsü verip obaya sızmayı başarıyor. Ahit sandığını geri alabilmek için Mevdud ile buluşan Avram ise Mevdud tarafından köşeye sıkıştırılıyor. İşte, 18 Mart 2024 TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 17. Bölüm full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…