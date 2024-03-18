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Haberler Fotohaber Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 17. bölüm izle ekranı | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle
Giriş Tarihi: 18.03.2024 20:03 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 20:03

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 17. bölüm izle ekranı | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

Ekranlarının sevilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 18 Mart Pazartesi akşamı, 17. bölümü ile izleyicisiyle buluşuyor. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı, tarihin kapılarını izleyenlere aralayan dizide bu hafta Selahaddin, Gregor tarafından işgal edilen obasını kurtarmak için harekete geçerek, kendine yakalanmış süsü verip obaya sızmayı başarıyor. Ahit sandığını geri alabilmek için Mevdud ile buluşan Avram ise Mevdud tarafından köşeye sıkıştırılıyor. İşte, 18 Mart 2024 TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 17. Bölüm full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 17. bölüm izle ekranı | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 17. Bölüm için heyecan dorukta Sultan Nureddin'i kurtarmak için harekete geçen Selahaddin, Sultan Nureddin'i düşman elinden almayı başarabilecek midir sorusu yeni bölümde yanıt buluyor. İzleyenleri tarihin derinliklerine götüren dizide bu hafta neler olacak? İşte, TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle ekranı full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ve tüm detaylar.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 17. bölüm izle ekranı | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ

TRT 1'in etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken ve Selahaddin Eyyubi'nin hikayesini ekranlara taşıyan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 17. bölümü ile saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor.

18 Mart 2024 Pazartesi akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki linkler aracılığıyla izleyebilirsiniz.

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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 17. bölüm izle ekranı | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 17. BÖLÜM İZLE

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 17. bölümü aşağıda yer alan linkler aracılığıyla izleyebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/

https://www.youtube.com/@kudusfatihiselahaddineyyubi/videos

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 17. bölüm izle ekranı | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 17. BÖLÜM ÖZET

Selahaddin, Gregor tarafından işgal edilen obasını kurtarmak için harekete geçmiş, kendine yakalanmış süsü vererek obaya sızmayı başarmıştır. Ahit sandığını geri alabilmek için Mevdud ile buluşan Avram ise Mevdud tarafından köşeye sıkıştırılmıştır.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 17. bölüm izle ekranı | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

Selahaddin ile karşı karşıya gelen Gregor, ağır bir yenilgiyle obadan kaçar. Mevdud ise Avram'ın oyununu bozmakla kalmaz, altınlara da el koyarak Avram'ı serbest bırakır. Obasını kurtaran Selahaddin Gazze fethi için hazırlıklara başlayacakken Mevdud'un verdiği bir kararla bir kez daha şok olur. Selahaddin'in giderek yükselmesini içine sindiremeyen Mevdud, Selahaddin'in obasının başına Karategin'i atar. Selahaddin bu durumu asla kabul etmezken tekrar karşı karşıya gelen Karategin ve Selahaddin arasında ipler gerilir.

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