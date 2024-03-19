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Haberler Fotohaber Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 18. yeni bölüm fragmanı İZLE! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’ 18. bölüm fragmanı yayında! 🎬
Giriş Tarihi: 19.03.2024 00:16 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 00:17

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 18. yeni bölüm fragmanı İZLE! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’ 18. bölüm fragmanı yayında! 🎬

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı ile gündemde. TRT 1 ekranlarının tarih kokulu dizisi, izleyenleri eskiye götürürken yeni bölümleri ile de heyecanlandırmaya devam ediyor. Son bölümde Yenilgiye uğrayan Avram yeni planını devreye sokmuştu. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 18. Bölüm fragmanı izle!

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 18. yeni bölüm fragmanı İZLE! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’ 18. bölüm fragmanı yayında! 🎬

TRT 1 ekranlarında Pazartesi günleri izleyicisi ile buluşan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı için heyecan dorukta. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in yer aldığı başarılı dizinin son bölümünde Selahaddin Sultan Nureddin'i düşman elinden almaya uğraşırken, bölüm son buldu. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 18. Bölüm fragmanı yayımlandı mı? İşte, yeni bölümden ipuçları veren fragman…

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 18. yeni bölüm fragmanı İZLE! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’ 18. bölüm fragmanı yayında! 🎬

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ

TRT 1'in etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken ve Selahaddin Eyyubi'nin hikayesini ekranlara taşıyan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 18 Mart 2024 Pazartesi akşamı ekranlara gelen son bölümü ardından fragmanı ile gündem oldu.

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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 18. yeni bölüm fragmanı İZLE! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’ 18. bölüm fragmanı yayında! 🎬

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 18. BÖLÜM FRAGMANI

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 18. bölüm fragmanı yayınlandı!

Aşağıda yer alan linkler aracılığıyla izleyebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/

https://www.youtube.com/@kudusfatihiselahaddineyyubi/videos

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 18. yeni bölüm fragmanı İZLE! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’ 18. bölüm fragmanı yayında! 🎬

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selahaddin, Gregor tarafından işgal edilen obasını kurtarmak için harekete geçmiş, kendine yakalanmış süsü vererek obaya sızmayı başarmıştır. Ahit sandığını geri alabilmek için Mevdud ile buluşan Avram ise Mevdud tarafından köşeye sıkıştırılmıştır.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 18. yeni bölüm fragmanı İZLE! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’ 18. bölüm fragmanı yayında! 🎬

Selahaddin ile karşı karşıya gelen Gregor, ağır bir yenilgiyle obadan kaçar. Mevdud ise Avram'ın oyununu bozmakla kalmaz, altınlara da el koyarak Avram'ı serbest bırakır. Obasını kurtaran Selahaddin Gazze fethi için hazırlıklara başlayacakken Mevdud'un verdiği bir kararla bir kez daha şok olur. Selahaddin'in giderek yükselmesini içine sindiremeyen Mevdud, Selahaddin'in obasının başına Karategin'i atar. Selahaddin bu durumu asla kabul etmezken tekrar karşı karşıya gelen Karategin ve Selahaddin arasında ipler gerilir.

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