Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 23. bölüm izle! TRT 1 ile Selahaddin Eyyubi son bölüm izle kesintisiz burada
Giriş Tarihi: 06.05.2024 20:52 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 20:52

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 23. bölüm izle! TRT 1 ile Selahaddin Eyyubi son bölüm izle kesintisiz burada

TRT 1'in sevilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 23. bölüm izle yayında. Başrollerini Uğur Güneş, Dilin Döğer ve Mehmet Ali Nuroğlu'nun paylaştığı tarihi dizi son bölümü ile 6 Mayıs 2024 Pazartesi akşamı ekranlarda yerini aldı. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 23. bölüm izle full, tek parça seçenekleri ile takip ediliyor. Bu hafta Selahaddin, Karategin ve gazilerin Kudüs'e yönelik sızma harekâtı düğünü altüst eder. İşte, 6 Mayıs 2024 TRT 1 ile Selahaddin Eyyubi 23. son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 23. bölüm izle! TRT 1 ile Selahaddin Eyyubi son bölüm izle kesintisiz burada

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 23. bölüm izle ekranı başında bu hafta da yerler alınıyor. Başrollerini Uğur Güneş, Dilin Döğer ve Mehmet Ali Nuroğlu'yu bir araya getiren yapım 6 Mayıs Pazartesi akşamı takibe alındı. TRT 1 ile Selahaddin Eyyubi son bölüm izle ekranı full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ile takip ediliyor. Bernard Selahaddin'in bir an evvel idam edilmesi için hangi hamleye başvuracağı belli oluyor. İşte Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 23. bölüm izle ekranı ve tüm detaylar.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 23. bölüm izle! TRT 1 ile Selahaddin Eyyubi son bölüm izle kesintisiz burada

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜM İZLE!

6 Mayıs 2024 Pazartesi akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 16. Bölüm izlemek için:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

https://www.trt1.com.tr/diziler/kudus-fatihi-selahaddin-eyyubi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 23. bölüm izle! TRT 1 ile Selahaddin Eyyubi son bölüm izle kesintisiz burada

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 23. BÖLÜM ÖZETİ

Zengiler ve Selçuklu Devletini savaşın eşiğine getiren İltutmuş cinayetini aydınlığa kavuşturmak zorunda olan Selahaddin, Bernard'ı ele geçirip; işlediği cürmü itiraf ettirmek için harekete geçmiş ve Viktorya ile Bernard'ın devam etmekte olan düğününe sızmayı başarmıştır.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 23. bölüm izle! TRT 1 ile Selahaddin Eyyubi son bölüm izle kesintisiz burada

Selahaddin, Karategin ve gazilerin Kudüs'e yönelik sızma harekâtı düğünü altüst eder. Bu hengâmenin neticesinde Selahaddin, Bernard'ı ele geçirecekken karşısına Dolat çıkar. Dolat, Selahaddin'in Bernard'ı ele geçirmesine engel olur ve Selahaddin ile birlikte Karategin, serhat gazileri ve alpları tutsak eder.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 23. bölüm izle! TRT 1 ile Selahaddin Eyyubi son bölüm izle kesintisiz burada

Melike'nin Dolat'ın elinde olması ve Selahaddin'in Dolat tarafından tutsak edilmesi Zengi Cephesinde bardağı taşıran son damla olur. Adeta savaş ilan eden Dolat'ı durdurmak için aklındaki planı harekete geçiren Selahaddin, bu planı Sultan Nureddin'e ulaştırır ve Sultan Nureddin, Dolat'tan mühlet ister.

SON DAKİKA