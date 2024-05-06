Giriş Tarihi: 06.05.2024 23:39
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
23:39
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 24. bölüm fragmanı heyecanı || TRT 1 Selahaddin Eyyubi fragmanı ile haftaya neler olacak?
Kudüs Fatihi Selahaddin 24. bölüm fragmanı için TRT 1 ekranlarına dönüldü. Başrollerinde Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in yer aldığı yapım son olarak 23. bölümü ile izleyici karşına çıkmıştı. Heyecanlı kapanışın ardından gelecek bölümden detaylar görmek isteyen dizinin sevenleri ''Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?'' sorusu için arama motorlarına yöneldi. İşte, TRT 1 ekranı ile ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 24. Bölüm fragmanı izle ekranı...