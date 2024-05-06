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Haberler Fotohaber Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 24. bölüm fragmanı heyecanı || TRT 1 Selahaddin Eyyubi fragmanı ile haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 06.05.2024 23:39 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 23:39

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 24. bölüm fragmanı heyecanı || TRT 1 Selahaddin Eyyubi fragmanı ile haftaya neler olacak?

Kudüs Fatihi Selahaddin 24. bölüm fragmanı için TRT 1 ekranlarına dönüldü. Başrollerinde Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in yer aldığı yapım son olarak 23. bölümü ile izleyici karşına çıkmıştı. Heyecanlı kapanışın ardından gelecek bölümden detaylar görmek isteyen dizinin sevenleri ''Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?'' sorusu için arama motorlarına yöneldi. İşte, TRT 1 ekranı ile ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 24. Bölüm fragmanı izle ekranı...

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 24. bölüm fragmanı heyecanı || TRT 1 Selahaddin Eyyubi fragmanı ile haftaya neler olacak?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları için TRT 1 ekranına dönüldü. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son olarak 23. Bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerinde Uğur Güneş, Dilin Döğer ve Mehmet Ali Nuroğlu'nun yer aldığı tarihi yapım, her hafta Pazartesi günü ekranlara geliyor. İşte, TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 24. Bölüm fragmanı izle ekranı ve yeni bölüme dair detaylar…

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 24. bölüm fragmanı heyecanı || TRT 1 Selahaddin Eyyubi fragmanı ile haftaya neler olacak?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 24. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta Pazartesi günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 24. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/kudus-fatihi-selahaddin-eyyubi

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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 24. bölüm fragmanı heyecanı || TRT 1 Selahaddin Eyyubi fragmanı ile haftaya neler olacak?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 23. BÖLÜM ÖZETİ

Zengiler ve Selçuklu Devletini savaşın eşiğine getiren İltutmuş cinayetini aydınlığa kavuşturmak zorunda olan Selahaddin, Bernard'ı ele geçirip; işlediği cürmü itiraf ettirmek için harekete geçmiş ve Viktorya ile Bernard'ın devam etmekte olan düğününe sızmayı başarmıştır.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 24. bölüm fragmanı heyecanı || TRT 1 Selahaddin Eyyubi fragmanı ile haftaya neler olacak?

Selahaddin, Karategin ve gazilerin Kudüs'e yönelik sızma harekâtı düğünü altüst eder. Bu hengâmenin neticesinde Selahaddin, Bernard'ı ele geçirecekken karşısına Dolat çıkar. Dolat, Selahaddin'in Bernard'ı ele geçirmesine engel olur ve Selahaddin ile birlikte Karategin, serhat gazileri ve alpları tutsak eder.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 24. bölüm fragmanı heyecanı || TRT 1 Selahaddin Eyyubi fragmanı ile haftaya neler olacak?

Melike'nin Dolat'ın elinde olması ve Selahaddin'in Dolat tarafından tutsak edilmesi Zengi Cephesinde bardağı taşıran son damla olur. Adeta savaş ilan eden Dolat'ı durdurmak için aklındaki planı harekete geçiren Selahaddin, bu planı Sultan Nureddin'e ulaştırır ve Sultan Nureddin, Dolat'tan mühlet ister.

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