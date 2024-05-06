Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 24. bölüm fragmanı heyecanı || TRT 1 Selahaddin Eyyubi fragmanı ile haftaya neler olacak?

Melike'nin Dolat'ın elinde olması ve Selahaddin'in Dolat tarafından tutsak edilmesi Zengi Cephesinde bardağı taşıran son damla olur. Adeta savaş ilan eden Dolat'ı durdurmak için aklındaki planı harekete geçiren Selahaddin, bu planı Sultan Nureddin'e ulaştırır ve Sultan Nureddin, Dolat'tan mühlet ister.