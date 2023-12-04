Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 5. bölüm fragmanı izle: TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 5. Bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. TRT 1 ekranlarının tarihi dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son olarak 4. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Uğur Güneş ve Dilin Döğer'i başrolde buluşturan yapımın son bölümünde Süreyya'nın ihaneti hem Selahaddin'i pusuya düşürür hem de esirlerin kaçmasına sebep olur. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı gelecek bölümden detaylar görmek isteyen seyircilerin gündemindeki yerini aldı. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 5. Bölüm fragmanı izle linki ve yeni bölümden detaylar...