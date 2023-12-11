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Haberler Fotohaber KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 6. BÖLÜM FRAGMANI | Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 11.12.2023 18:55 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 18:55

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 6. BÖLÜM FRAGMANI | Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Haftanın ilk gününde TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi her hafta tarihi anları ekranları başına taşıyarak, izleyiciyi adeta eskiye götürüyor. Başrollerinde Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in yer aldığı dizinin yeni bölümün ardından gelecek hafta neler olacak merak ediliyor. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 6. bölüm fragmanı...

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 6. BÖLÜM FRAGMANI | Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Tarihi dizinin dev oyuncu kadrosu ve başarılı oyunculuklarıyla, her hafta izleyenleri ekran başına kilitliyor. Peki, bu haftaki bölümde neler oldu? İşte, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 5. bölüm özeti ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 6. bölüm fragmanı izle linki...

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 6. BÖLÜM FRAGMANI | Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ | 5. BÖLÜM ÖZET

Selahaddin, Haçlılarla olan mücadelesinde eline güçlü bir koz geçirmiş ve Viktorya ile Baş Üstad'ı yakalamıştır. Fakat Askalan için yapmayı planladığı takas sırasında hiç beklenmedik bir olay yaşanır ve Hac Yolu güvenliği tehlikeye düşer.

Selahaddin'i çok zor duruma düşüren bu hadise hem Sultan Nureddin'in hem de Süreyya'nın tepkileriyle karşılaşmasına neden olur. Öte yandan, Gabriel'in Selahaddin'in hamlelerinden haberdar olması saray içerisinde bir hain bulunduğuna işaret etmektedir.

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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 6. BÖLÜM FRAGMANI | Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Selahaddin'in bütün bu krizlerin ortasında hem esirleri elinde tutması hem de içerideki haini ortaya çıkarması gerekecektir. Bu hedeflerine ulaşmak için harekete geçer ve riskli bir plan ortaya koyar.

Fakat asıl ihanet hiç beklemediği yerden gelecektir ve bunun sonucunda Sultan Nureddin suikasta uğrayacaktır.

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 6. BÖLÜM FRAGMANI | Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ | 6. BÖLÜM FRAGMAN

Aşağıda yer alan linkten, TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanını izleyebilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/kudus-fatihi-selahaddin-eyyubi/

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 6. BÖLÜM FRAGMANI | Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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