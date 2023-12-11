KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 6. BÖLÜM FRAGMANI | Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 11.12.2023 18:55
Güncelleme Tarihi: 11.12.2023
18:55
Haftanın ilk gününde TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi her hafta tarihi anları ekranları başına taşıyarak, izleyiciyi adeta eskiye götürüyor. Başrollerinde Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in yer aldığı dizinin yeni bölümün ardından gelecek hafta neler olacak merak ediliyor. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 6. bölüm fragmanı...