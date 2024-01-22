Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 9. Bölüm izle! TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi son bölüm canlı izle

Giriş Tarihi: 22.01.2024 19:56
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
19:57
TRT 1 dizi ekranında takip edilen Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi her hafta Pazartesi günleri ekranlara geliyor. Uğur Güneş, Dilin Döğer, Tuvana Türkay gibi isimlerin yer aldığı dizide bu hafta haşhaşi olduğu ortaya çıkan Reyhani yakalanır ve Sultan Nureddin tarafından idam edilir. Ardından gerçekler ortaya çıkar. Selahaddin'in öğrendikleri onu yeni bir yola sürükler. İşte, 22 Ocak Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 9. Son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz…