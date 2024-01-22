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Haberler Fotohaber Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 9. Bölüm izle! TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi son bölüm canlı izle
Giriş Tarihi: 22.01.2024 19:56 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 19:57

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 9. Bölüm izle! TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi son bölüm canlı izle

TRT 1 dizi ekranında takip edilen Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi her hafta Pazartesi günleri ekranlara geliyor. Uğur Güneş, Dilin Döğer, Tuvana Türkay gibi isimlerin yer aldığı dizide bu hafta haşhaşi olduğu ortaya çıkan Reyhani yakalanır ve Sultan Nureddin tarafından idam edilir. Ardından gerçekler ortaya çıkar. Selahaddin'in öğrendikleri onu yeni bir yola sürükler. İşte, 22 Ocak Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 9. Son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz…

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 9. Bölüm izle! TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi son bölüm canlı izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölümde sırlar açığa çıkıyor. Kudüs davasını tek başına yürütmeye hazırlanan Selahaddin nasıl yol alacak merakla bekleniyor. Öte yandan Sinan ölümcül kozu da bekliyor. Tarihi dizi her Pazartesi takip ediliyor. Tansiyon her bölümde yükseliyor. İşte, TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 9. Bölüm izle ekranı…

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 9. Bölüm izle! TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi son bölüm canlı izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 9. BÖLÜM İZLE

22 Ocak tarihli dizinin son bölümünü izlemek için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 9. Bölüm izle! TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi son bölüm canlı izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Selahaddin'in büyük çabalarıyla haşhaşi olduğu ortaya çıkan Reyhani yakalanmış ve idamı bizzat Sultan Nureddin tarafından gerçekleşmiş, hemen sonrasında Sultan Nureddin, Selahaddin'in kendisinin değil Eyyub'un oğlu olduğunu herkesin ortasında dillendirmiştir. Sırrın açılması büyük bir şok etkisi yaratırken Selahaddin bu sır karşısında darmadağın olur.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 9. Bölüm izle! TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi son bölüm canlı izle

Bunca yıl büyük bir yalanın içinde büyütüldüğünü düşünen Selahaddin bunca zaman babası bildiği Sultan Nureddin'le ve gerçek ailesiyle yolunu ayırır. Yalanların hüküm sürdüğü bir yerde yeri yoktur artık. Bunca zaman güttüğü Kudüs davasını artık tek başına yürütecektir.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 9. Bölüm izle! TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi son bölüm canlı izle

Elindeki sırrı kaybetmesiyle boşa düşen Nusreddin, Sinan'ın yönlendirmesiyle Sultan Nureddin'e isyan bayrağını çekerek Gregor ve Viktorya ile iş birliği içine girer. Nusreddin'in Askalan'da kendisini sultan ilan etmesi ve Zengi devletini ikiye bölmesinin yanı sıra, başta Karategin olmak üzere bütün obaların Sultan Nureddin'e karşı kılıç kaldırması Zengi devletini daha önce görmediği türde büyük bir tehlikenin ortasında bırakır…

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