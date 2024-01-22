Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 9. Bölüm izle! TRT 1 dizi ekranı ile Selahaddin Eyyubi son bölüm canlı izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Selahaddin'in büyük çabalarıyla haşhaşi olduğu ortaya çıkan Reyhani yakalanmış ve idamı bizzat Sultan Nureddin tarafından gerçekleşmiş, hemen sonrasında Sultan Nureddin, Selahaddin'in kendisinin değil Eyyub'un oğlu olduğunu herkesin ortasında dillendirmiştir. Sırrın açılması büyük bir şok etkisi yaratırken Selahaddin bu sır karşısında darmadağın olur.