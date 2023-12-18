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Haberler Fotohaber Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam var mı, yayınlanacak mı? 18 Aralık 2023 TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 5. bölüm ne zaman?
Giriş Tarihi: 18.12.2023 09:23 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 09:25

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam var mı, yayınlanacak mı? 18 Aralık 2023 TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 5. bölüm ne zaman?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam var mı sorusu gündemdeki yerini son dakika almış durumda. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 5. bölümü geçen hafta, sette çıkan yangın sonucu çekilememiş ve yayınlanamamıştı. Yeni bölümde "Askalan'ı fetheden ve Müslümanlara büyük acılar yaşatan Gabriel, Selahaddin'le girdiği düelloda ölmüştür." 18 Aralık 2023 TRT 1 yayın akışı üzerinden diziseverler hangi yapımların ekrana geleceğini öğrenebilir. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 5. bölüm ne zaman, bu akşam var mı? İşte, konu hakkında detaylar

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam var mı, yayınlanacak mı? 18 Aralık 2023 TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 5. bölüm ne zaman?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusu yanıt arıyor. Gebze platosunda çekilen dizinin setinde yaşanan yangın yüzünden geçen hafta dizi ekranlara gelmezken, dizinin yeni bölümünde "Gregor'un saçtığı vahşetlere karşılık olarak Sultan Nureddin ve Selahaddin Askalan'ı kuşatma kararı alırlar."

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam var mı, yayınlanacak mı? 18 Aralık 2023 TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 5. bölüm ne zaman?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 5. BÖLÜM GEÇEN HAFTA YAYIMLANMAMIŞTI!

Her hafta Pazartesi günü ekranlara gelen tarihi dizi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 5. bölüm ile bekleniyordu ancak geçen hafta yayımlanmadı.

Dizi takipçileri araştırmalara başladı. Yapımcıdan açıklama geldi:

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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam var mı, yayınlanacak mı? 18 Aralık 2023 TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 5. bölüm ne zaman?

"Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizimizin Gebze platosunda çıkan yangında can kaybı yaşanmayıp ufak çaplı maddi hasar meydana gelmiştir.

Yangını etkisiz hale getirmede yardımlarını esirgemeyen Kocaeli Valiliği, Gebze Kaymakamlığı başta olmak üzere Gebze Belediyesi, Kocaeli İtfaiyesi ve canla başla ilk müdahaleyi gerçekleştiren set ekibimize teşekkür ederiz.

Dizi çekimlerimize hız kesmeden devam ediyoruz."

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam var mı, yayınlanacak mı? 18 Aralık 2023 TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 5. bölüm ne zaman?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümleriyle 18 Aralık Pazartesi günü itibarıyla ekranlara gelmeye başlayacağı duyuruldu.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam var mı, yayınlanacak mı? 18 Aralık 2023 TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 5. bölüm ne zaman?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Selahaddin, Haçlılarla olan mücadelesinde eline güçlü bir koz geçirmiş ve Viktorya ile Baş Üstad'ı yakalamıştır. Fakat Askalan için yapmayı planladığı takas sırasında hiç beklenmedik bir olay yaşanır ve Hac Yolu güvenliği tehlikeye düşer.

Selahaddin'i çok zor duruma düşüren bu hadise hem Sultan Nureddin'in hem de Süreyya'nın tepkileriyle karşılaşmasına neden olur. Öte yandan, Gabriel'in Selahaddin'in hamlelerinden haberdar olması saray içerisinde bir hain bulunduğuna işaret etmektedir.

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