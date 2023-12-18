Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam var mı, yayınlanacak mı? 18 Aralık 2023 TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 5. bölüm ne zaman?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam var mı sorusu gündemdeki yerini son dakika almış durumda. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 5. bölümü geçen hafta, sette çıkan yangın sonucu çekilememiş ve yayınlanamamıştı. Yeni bölümde "Askalan'ı fetheden ve Müslümanlara büyük acılar yaşatan Gabriel, Selahaddin'le girdiği düelloda ölmüştür." 18 Aralık 2023 TRT 1 yayın akışı üzerinden diziseverler hangi yapımların ekrana geleceğini öğrenebilir. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 5. bölüm ne zaman, bu akşam var mı? İşte, konu hakkında detaylar