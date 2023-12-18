Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam var mı, yayınlanacak mı? 18 Aralık 2023 TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 5. bölüm ne zaman?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Selahaddin, Haçlılarla olan mücadelesinde eline güçlü bir koz geçirmiş ve Viktorya ile Baş Üstad'ı yakalamıştır. Fakat Askalan için yapmayı planladığı takas sırasında hiç beklenmedik bir olay yaşanır ve Hac Yolu güvenliği tehlikeye düşer.

Selahaddin'i çok zor duruma düşüren bu hadise hem Sultan Nureddin'in hem de Süreyya'nın tepkileriyle karşılaşmasına neden olur. Öte yandan, Gabriel'in Selahaddin'in hamlelerinden haberdar olması saray içerisinde bir hain bulunduğuna işaret etmektedir.