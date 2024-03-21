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Haberler Fotohaber KÜL MASALI 5. BÖLÜM İZLE: TRT 1 dizi ekranı ile Kül Masalı son bölüm izle tek parça
Giriş Tarihi: 21.03.2024 20:46 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 20:48

KÜL MASALI 5. BÖLÜM İZLE: TRT 1 dizi ekranı ile Kül Masalı son bölüm izle tek parça

Kül Masalı 5. bölüm izle araştırmaları başladı. TRT 1 ekranlarında her perşembe günü seyircisi ile buluşan yapımın oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Sevda Erginci, Başak Gümülcinelioğlu, Hülya Darcan, Ushan Çakır, Özgür Çevik gibi isimler yer alıyor. Entrikanın eksik olmadığı yapımda bu hafta Arat'ın Özge'nin karşısına tesadüfen çıkmadığını ortaya çıkarken Giraylı Hanesinde açığa çıkan gerçekler, yeni sırların da kapısını aralayacaktır. İşte, Kül Masalı 5. son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…

KÜL MASALI 5. BÖLÜM İZLE: TRT 1 dizi ekranı ile Kül Masalı son bölüm izle tek parça

Kül Masalı 5. bölüm izle TRT 1 ekranlarında yayında. Başrollerini Gökhan Alkan, Sevda Erginci'nin paylaştığı dizi yeni bölümü ile seyircisiyle buluşuyor. Yayınlanan son bölümde Erhan'ın görünenden çok daha fazlasını bildiğini anlarız. Tüm bu sırların merkezinde Özge ve Jale çekişmesi şiddetlenerek devam eder. Ara Jale'yi köşkten göndermeye karar verir. Kül Masalı son bölüm izle ekranı başında yer alındı. İşte, TRT 1 dizi ekranı ile Kül Masalı yeni bölüm bölüm izle tek parça.

KÜL MASALI 5. BÖLÜM İZLE: TRT 1 dizi ekranı ile Kül Masalı son bölüm izle tek parça

KÜL MASALI YENİ BÖLÜM İZLE

Başrollerini Gökhan Alkan, Sevda Erginci'nin paylaştığı Kül Masalı bu hafta 5. bölümü ile ekrana geliyor.

21 Mart 2024 tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

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KÜL MASALI 5. BÖLÜM İZLE: TRT 1 dizi ekranı ile Kül Masalı son bölüm izle tek parça

KÜL MASALI 5. BÖLÜM KONUSU

Özge'ye "Sen benim kaderimin cilvesisin" diyen Arat'ın Özge'nin karşısına tesadüfen çıkmadığını öğreniriz. Giraylı Hanesinde açığa çıkan gerçekler, yeni sırların da kapısını aralayacaktır. Herkesin gizli bir ajandasının olduğu bu hikayede kimse göründüğü kadar masum değildir veya göründüğü kadar suçlu.. Değişmeyecek tek bir gerçek varsa, o da Arat'ın Özge'ye olan aşkıdır.

KÜL MASALI 5. BÖLÜM İZLE: TRT 1 dizi ekranı ile Kül Masalı son bölüm izle tek parça

Erhan, Arat'tan habersiz Tufan'a gider; Jale'yi alıkoyduğu için gözaltına alınan Tufan'ın masum olduğuna inandığını söyler. Erhan'ın Tufan'a gittiğini öğrenen Arat öfkeden delirir, kardeşim dediği en yakın arkadaşı neden böyle bir şey yapmıştır? Erhan'ın görünenden çok daha fazlasını bildiğini anlarız. Tüm bu sırların merkezinde Özge ve Jale çekişmesi şiddetlenerek devam eder. Ara Jale'yi köşkten göndermeye karar verir. Neveser elindeki tüm kartları ortaya koyarak Jale'yi kocasını geri alması için ikna etmeye çalışır.

KÜL MASALI 5. BÖLÜM İZLE: TRT 1 dizi ekranı ile Kül Masalı son bölüm izle tek parça

Özge hakkında yapılan yalan haber sonucunda Arat Özge'yle birlikte basının önüne çıkmaya karar verir. Bu Özge'nin hiç hoşuna gitmez. İfşa olan fotoğraf ne kadar gündemde olursa annesinin ya da onu tanıyan birinin bu röportajı izleyip ortaya çıkma riski de artacaktır. En beklenmedik anda Özge'nin şahit olduğu sarsıcı bir olay onun da gözlerinin açılmasına ve Giraylı Hanesinde hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını anlamasına sebep olur.

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