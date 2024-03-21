KÜL MASALI 5. BÖLÜM İZLE: TRT 1 dizi ekranı ile Kül Masalı son bölüm izle tek parça

Giriş Tarihi: 21.03.2024 20:46
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
20:48
Kül Masalı 5. bölüm izle araştırmaları başladı. TRT 1 ekranlarında her perşembe günü seyircisi ile buluşan yapımın oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Sevda Erginci, Başak Gümülcinelioğlu, Hülya Darcan, Ushan Çakır, Özgür Çevik gibi isimler yer alıyor. Entrikanın eksik olmadığı yapımda bu hafta Arat'ın Özge'nin karşısına tesadüfen çıkmadığını ortaya çıkarken Giraylı Hanesinde açığa çıkan gerçekler, yeni sırların da kapısını aralayacaktır. İşte, Kül Masalı 5. son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…