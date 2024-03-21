KÜL MASALI 5. BÖLÜM İZLE: TRT 1 dizi ekranı ile Kül Masalı son bölüm izle tek parça

Özge hakkında yapılan yalan haber sonucunda Arat Özge'yle birlikte basının önüne çıkmaya karar verir. Bu Özge'nin hiç hoşuna gitmez. İfşa olan fotoğraf ne kadar gündemde olursa annesinin ya da onu tanıyan birinin bu röportajı izleyip ortaya çıkma riski de artacaktır. En beklenmedik anda Özge'nin şahit olduğu sarsıcı bir olay onun da gözlerinin açılmasına ve Giraylı Hanesinde hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını anlamasına sebep olur.