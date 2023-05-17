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Haberler Fotohaber Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı 2023? Kültür ve Turizm Bakanlığı 127 personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler?
Giriş Tarihi: 17.05.2023 01:58 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 01:58

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı 2023? Kültür ve Turizm Bakanlığı 127 personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

Kültür ve Turizm Bakanlığı 127 personel alımı yapıyor! Büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi gibi branşlarda alınacak sözleşmeli personel KPSS B grubu puanıyla başvurularını gerçekleştirecek. 2023 Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri gündemdeki yerini aldı. İlan Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı 127 personel alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? İşte, tüm merak edilenler…

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı 2023? Kültür ve Turizm Bakanlığı 127 personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman sorusu gündemdeki yerini aldı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 36 Büro Personeli, 62 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 29 Temizlik Personeli alınacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı 127 personel alımı başvuru şartları ve tarihleri Resmi Gazete ilanında yayında. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl ve nerden yapılır? İşte, detaylar…

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı 2023? Kültür ve Turizm Bakanlığı 127 personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular elektronik ortamda 26.05.2023-09.06.2023 tarihleri arasında alınacak.

Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Kültür Ve Turizm Bakanlığı- Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı 2023? Kültür ve Turizm Bakanlığı 127 personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Şartlar:

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

6. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı 2023? Kültür ve Turizm Bakanlığı 127 personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

PERSONEL ALIMI BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI

Büro Personeli (36):

Adana (4), Adıyaman (3), Gaziantep (3), Hatay (4), Diyarbakır (3), Şanlıurfa (3), Malatya (3), Osmaniye (3), Kilis (3), Kahramanmaraş (4), Elazığ (3)

Koruma ve Güvenlik Görevlisi KGG-1 Erkek (40):

Adana (10), Adıyaman (4), Gaziantep (3), Hatay (8), Diyarbakır (2), Şanlıurfa (2), Malatya (2), Osmaniye (1), Kilis (1), Kahramanmaraş (6), Elazığ (1)

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı 2023? Kültür ve Turizm Bakanlığı 127 personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

Koruma ve Güvenlik Görevlisi KGG-2 Erkek (17):

Adana (5), Adıyaman (1), Gaziantep (1), Hatay (2), Diyarbakır (1), Şanlıurfa (1), Malatya (1), Osmaniye (1), Kilis (1), Kahramanmaraş (2), Elazığ (1).

Koruma ve Güvenlik Görevlisi KGG-3 Kadın (5): Adana (5)

Temizlik Personeli Erkek (35): Adana (5), Adıyaman (2), Gaziantep (3),

Hatay (5), Diyarbakır (2), Şanlıurfa (2), Malatya (2), Osmaniye (2), Kilis (2), Kahramanmaraş (2), Elazığ (2).

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU İLANI İÇİN TIKLAYINIZ

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