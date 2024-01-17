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Haberler Fotohaber Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru tarihi belli oldu! İşte şartlar ve detayları...
Giriş Tarihi: 17.01.2024 11:45 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 11:45

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru tarihi belli oldu! İşte şartlar ve detayları...

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı için başvuru tarihi belli oldu. Yayımlanan ilana göre, 1629 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Bu noktada başvuru yapacak olan adaylar, öncesinde gerekli şartlar, başvuru tarihi ve yeri hakkında detayları araştırıyor. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte şartlar ve detayları...

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru tarihi belli oldu! İşte şartlar ve detayları...

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı hakkında detaylar belli oldu. Başvuru tarihi açıklanan personel alımı için başvuracak adaylarda aranılan nitelikler de T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklandı. Peki, başvuru nereden ve nasıl yapılır, şartları neler? İşte, konuya ilişkin tüm detaylar...

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru tarihi belli oldu! İşte şartlar ve detayları...

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacak.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru tarihi belli oldu! İşte şartlar ve detayları...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU!

Başvurular elektronik ortamda 25.01.2024 - 08.02.2024 tarihleri arasında alınacak.

1629 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU İÇİN TIKLAYINIZ

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru tarihi belli oldu! İşte şartlar ve detayları...

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 (on sekiz) yaşını tamamlamış olmak,

3. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru tarihi belli oldu! İşte şartlar ve detayları...

5. Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

6. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

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