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Haberler Fotohaber Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün, ayın kaçında? 2023 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Giriş Tarihi: 02.05.2023 13:28 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 13:28

Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün, ayın kaçında? 2023 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Ramazan Bayramı geride kalırken gözler diğer dini bayram olan Kurban Bayramına çevrildi. Kurban Bayramı ne zaman sorusu İslam âleminin merak ettiği konular arasında yerini aldı. Bu yıl haziran ayının son günlerine doğru başlayacak olan Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı yaz planı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün, hangi güne denk geliyor, hafta sonuyla birleşiyor mu? İşte, Diyanet dini günler takvimine göre Kurban Bayramı tarihleri…

Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün, ayın kaçında? 2023 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Dini vazifelerini yapmak isteyen vatandaşlar tarafından Kurban Bayramı tarihleri merak ediliyor. Diyanet dini günler takvimiyle birlikte Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. İslam dünyası Kurban bayramı ne zaman, hangi gün, ayın kaçında sorularının cevabını arıyor. En uzun resmi tatil olarak bilinen Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak, kaç gün olacak? İşte Kurban Bayramı tarihleri…

Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün, ayın kaçında? 2023 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

KURBAN BAYRAMI 2023 NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2023 dini günler takvimi sonrasında Kurban Bayramı'nın ne zaman ve hangi güne denk geldiği belli oldu. Buna göre; Kurban Bayramı 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek.

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Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün, ayın kaçında? 2023 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
2023 yılında 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerine denk gelecek. Yani 2023 Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran 2023 Çarşamba günü olacak.

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün, ayın kaçında? 2023 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün, ayın kaçında? 2023 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı

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