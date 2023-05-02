Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün, ayın kaçında? 2023 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Giriş Tarihi: 02.05.2023 13:28
Güncelleme Tarihi: 02.05.2023
13:28
Ramazan Bayramı geride kalırken gözler diğer dini bayram olan Kurban Bayramına çevrildi. Kurban Bayramı ne zaman sorusu İslam âleminin merak ettiği konular arasında yerini aldı. Bu yıl haziran ayının son günlerine doğru başlayacak olan Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı yaz planı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün, hangi güne denk geliyor, hafta sonuyla birleşiyor mu? İşte, Diyanet dini günler takvimine göre Kurban Bayramı tarihleri…