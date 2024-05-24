Giriş Tarihi: 24.05.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
11:17
Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü, ne zaman başlıyor? Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihleri 2024
16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek yılın ikinci dini bayramına kısa süre kala Kurban Bayramı tatili ile yıllık izinlerini birleştirerek uzun süreli dinlenme fırsatı yakalamak isteyen vatandaşlar araştırmalarına hız kazandırdı. Geçtiğimiz bayramda 9 günlük tatil fırsatı bulan vatandaşlar "Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün?" soruları için arama motorlarına yöneldi. Peki, Kurban Bayramı tatili 9 gün mü, ne zaman başlıyor, açıklama geldi mi? İşte detaylar…