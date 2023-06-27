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Haberler Fotohaber Kurban Bayramı'nda otoyollar ve köprüler bedava, ücretsiz mi? 2023 Arefe günü ve Bayramda otoyollar ve köprüler ne zaman ücretsiz, kaç gün?
Giriş Tarihi: 27.06.2023 09:16 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 09:19

Kurban Bayramı'nda otoyollar ve köprüler bedava, ücretsiz mi? 2023 Arefe günü ve Bayramda otoyollar ve köprüler ne zaman ücretsiz, kaç gün?

Kurban Bayramı'nda seyahat edecek vatandaşlara müjde geldi. Kurban Bayramı tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyollar ücretsiz olacağı geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Vatandaşlar yola çıkmadan önce "2023 Bayramda otoyollar ve köprüler ne zaman ücretsiz, bedava mı?" sorularına yanıt arıyor. Bilindiği üzere bu yıl bayram tatili 9 gün olarak ilan edilmiş ve bu durum binlerce çalışan vatandaşın tatil planı yapmasını sağlamıştı. Peki, Arefe günü ve Kurban Bayramı'nda otoyollar ve köprüler bedava mı, ücretsiz mi?

Kurban Bayramı’nda otoyollar ve köprüler bedava, ücretsiz mi? 2023 Arefe günü ve Bayramda otoyollar ve köprüler ne zaman ücretsiz, kaç gün?

9 gün sürecek bayram tatilinde seyahat edecek vatandaşlar "2023 Arefe günü ve Bayramda otoyollar ve köprüler bedava mı, ücretsiz mi?" sorularına cevap arıyor. Kurban Bayramı öncesi beklenen açıklama gelmişti. 4 gün sürecek bayram bu yıl 28 Haziran tarihinde idrak edilmeye başlanacak. Peki, 2023 Kurban Bayramı'nda otoyollar ve köprüler bedava mı, ücretsiz mi olacak? İşte o açıklamanın detayları.

Kurban Bayramı’nda otoyollar ve köprüler bedava, ücretsiz mi? 2023 Arefe günü ve Bayramda otoyollar ve köprüler ne zaman ücretsiz, kaç gün?

BAYRAMDA OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER BEDAVA MI, ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyolların ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Kurban Bayramı’nda otoyollar ve köprüler bedava, ücretsiz mi? 2023 Arefe günü ve Bayramda otoyollar ve köprüler ne zaman ücretsiz, kaç gün?

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı yürürlüğe girdi.

Kurban Bayramı’nda otoyollar ve köprüler bedava, ücretsiz mi? 2023 Arefe günü ve Bayramda otoyollar ve köprüler ne zaman ücretsiz, kaç gün?

Bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 24 Haziran Cumartesi saat 00.00'dan başlayarak, 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak. Yap-işletdevret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.

Kurban Bayramı’nda otoyollar ve köprüler bedava, ücretsiz mi? 2023 Arefe günü ve Bayramda otoyollar ve köprüler ne zaman ücretsiz, kaç gün?

Vatandaşlar, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden 28 Haziran Çarşamba saat 00.00'dan 1 Temmuz Cuma gün sonuna kadar ücretsiz yararlanabilecek.

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