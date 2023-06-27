Giriş Tarihi: 27.06.2023 09:16 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 09:19

Kurban Bayramı'nda otoyollar ve köprüler bedava, ücretsiz mi? 2023 Arefe günü ve Bayramda otoyollar ve köprüler ne zaman ücretsiz, kaç gün?

Kurban Bayramı'nda seyahat edecek vatandaşlara müjde geldi. Kurban Bayramı tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyollar ücretsiz olacağı geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Vatandaşlar yola çıkmadan önce "2023 Bayramda otoyollar ve köprüler ne zaman ücretsiz, bedava mı?" sorularına yanıt arıyor. Bilindiği üzere bu yıl bayram tatili 9 gün olarak ilan edilmiş ve bu durum binlerce çalışan vatandaşın tatil planı yapmasını sağlamıştı. Peki, Arefe günü ve Kurban Bayramı'nda otoyollar ve köprüler bedava mı, ücretsiz mi?