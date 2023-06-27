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Haberler Fotohaber Kurban eti nasıl dağıtılır, neye göre pay edilir? Diyanet ile Kurban eti kimlere verilir, kimlere verilmez?
Giriş Tarihi: 27.06.2023 10:00 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 10:00

Kurban eti nasıl dağıtılır, neye göre pay edilir? Diyanet ile Kurban eti kimlere verilir, kimlere verilmez?

Kurban Bayramı 28 Haziran 2023 Çarşamba günü idrak edilmeye başlıyor. Kurban ibadetini gerçekleştiren İslam alemi kurban eti nasıl dağıtılır sorusuna yanıt arıyor. Konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'na dönüldü. Kurban kesimi ardından bayram etinin nasıl bölüştürüleceği araştırılıyor. Bu noktada kurban eti kimlere verilir, kimlere verilmez, nasıl pay edilir soruları yanıt arıyor. Din İşleri Yüksek Kurulu soruya yanıt veriyor. Peki, Kurban eti nasıl dağıtılır, yenir mi, paylaşımı nasıl olmalı? İşte, cevabı!

Kurban eti nasıl dağıtılır, neye göre pay edilir? Diyanet ile Kurban eti kimlere verilir, kimlere verilmez?

Kurban eti nasıl pay edilir Diyanet tarafından yanıtlandı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in tavsiyesi üzerine paylaşım yapılan Kurban Bayramı eti, tavsiyeye göre evlerde de tüketilmeli. Dayanışma ve paylaşımı simgeleyen bu özel bayramda İslam alemi, kurban eti kimlere verilir, kimlere verilmez, nasıl pay edilir sorularına yanıt arıyor. Peki, kurban eti nasıl dağıtılır? İşte, detaylar…

Kurban eti nasıl dağıtılır, neye göre pay edilir? Diyanet ile Kurban eti kimlere verilir, kimlere verilmez?

KURBAN ETİ NASIL DAĞITILMALI, KİMLERE VERİLİR?

Konuya dair Diyanet'in açıklaması şöyle:

Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10).

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Kurban eti nasıl dağıtılır, neye göre pay edilir? Diyanet ile Kurban eti kimlere verilir, kimlere verilmez?

Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir (Tahâvî, Şerhu me'âni'l-âsâr, IV, 185). Ancak, durumu iyi olan müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur.

Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (Bkz. Nevevî, el-Mecmû', VIII, 413).

Kurban eti nasıl dağıtılır, neye göre pay edilir? Diyanet ile Kurban eti kimlere verilir, kimlere verilmez?

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜ?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

Kurban eti nasıl dağıtılır, neye göre pay edilir? Diyanet ile Kurban eti kimlere verilir, kimlere verilmez?
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