Kurban eti nasıl dağıtılır, neye göre pay edilir? Diyanet ile Kurban eti kimlere verilir, kimlere verilmez?

Kurban Bayramı 28 Haziran 2023 Çarşamba günü idrak edilmeye başlıyor. Kurban ibadetini gerçekleştiren İslam alemi kurban eti nasıl dağıtılır sorusuna yanıt arıyor. Konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'na dönüldü. Kurban kesimi ardından bayram etinin nasıl bölüştürüleceği araştırılıyor. Bu noktada kurban eti kimlere verilir, kimlere verilmez, nasıl pay edilir soruları yanıt arıyor. Din İşleri Yüksek Kurulu soruya yanıt veriyor. Peki, Kurban eti nasıl dağıtılır, yenir mi, paylaşımı nasıl olmalı? İşte, cevabı!