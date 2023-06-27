Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Kurban keserken nelere dikkat edilmeli? Bayramda kurban keserken neler yapılır, neler yapılmaz?
Giriş Tarihi: 27.06.2023 10:26 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 10:27

Kurban keserken nelere dikkat edilmeli? Bayramda kurban keserken neler yapılır, neler yapılmaz?

Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü idrak edilmeye başlıyor. İbadetlerini gerçekleştiren İslam alemi kurban keserken nelere dikkat edilmeli sorusuna yanıt arıyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara göre farklılık gösteren kesim şeklinde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor. Kurban keserken neler yapılır neler yapılmaz sorusu gündemdeki yerini aldı. Diyanet İşleri cevabı madde madde sıraladı. İşte, Kurban keserken dikkat edilmesi gerekenler

Kurban keserken nelere dikkat edilmeli? Bayramda kurban keserken neler yapılır, neler yapılmaz?

Kurban keserken neler yapılır neler yapılmaz sorusu yanıt arıyor. Bayramda kesim işlemlerini gerçekleştirecek ve kurban eti dağıtacaklar araştırıyor. İbadetle dolu geçirilecek bayram günleri gündemdeki yerini aldı. Kurban keserken nelere dikkat edilmeli sorusu araştırılıyor. Diyanet konuya dair soruları cevapladı. İşte, kurban keserken dikkat edilmesi gerekenler

Kurban keserken nelere dikkat edilmeli? Bayramda kurban keserken neler yapılır, neler yapılmaz?

KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLİR?

Diyanet tarafından şöyle yanıtlanıyor:

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kurban keserken nelere dikkat edilmeli? Bayramda kurban keserken neler yapılır, neler yapılmaz?

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.
c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

Kurban keserken nelere dikkat edilmeli? Bayramda kurban keserken neler yapılır, neler yapılmaz?

KURBAN KESERKEN NELER YAPILIR?

Kurban kesileceği yere eziyet verilmeden götürülür. Hayvanın yüzü ve ayakları kıbleye gelecek şekilde sol tarafı üzerine eziyet edilmeden yatırılır.

Sağ arka ayağı serbest bırakılarak, diğer üçü bağlanır ve kıbleye karşı durularak kurban sahibi veya vekili tarafından üç defa ''Bismillahi Allahü ekber'' denilir ve şu âyetler okunabilir (Semerkandî, Tuhfe, III, 66):

قُلْ اِنَّ صَلَاتي وَنُسُكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمينَ لَا شَريكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمينَ

''De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O'nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben müslümanların ilkiyim.'' (En'âm, 6/162-163)

اِنّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذي فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنيفًا وَمَٓا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكينَ

"Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah'a ortak koşanlardan değilim." (En'âm, 6/79)

Kurban keserken nelere dikkat edilmeli? Bayramda kurban keserken neler yapılır, neler yapılmaz?

Bu ayetlerden sonra,

Allahü ekber Allahü ekber. Lâ ilâhe İllâllahü vallahü ekber. Allahü ekber ve lillâhil hamd şeklinde tekbir getirillir ve Bismillahi Allahü Ekber denilerek hazırlanan keskin bıçak hayvanın boynuna çalınır. Hayvana zulmetmeden damar ve borular tamamen kesilerek kan iyice akıtılır.

SON DAKİKA