Giriş Tarihi: 31.01.2024 22:55
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
23:07
Kuruluş Osman 147. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak? ATV Kuruluş Osman fragmanı gündemde!
Kuruluş Osman 147. Bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başladı. atv ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan yapım son olarak 146. bölümü ile ekrana gelmişti. Başrollerinde Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer, Emre Bey yer aldığı projenin son bölümünde Yenişehir, Görklü Han'ın kanlı baskınıyla karşı karşıyaydı. Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?