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Haberler Fotohaber Kuruluş Osman 147. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak? ATV Kuruluş Osman fragmanı gündemde!
Giriş Tarihi: 31.01.2024 22:55 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 23:07

Kuruluş Osman 147. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak? ATV Kuruluş Osman fragmanı gündemde!

Kuruluş Osman 147. Bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başladı. atv ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan yapım son olarak 146. bölümü ile ekrana gelmişti. Başrollerinde Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer, Emre Bey yer aldığı projenin son bölümünde Yenişehir, Görklü Han'ın kanlı baskınıyla karşı karşıyaydı. Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Kuruluş Osman 147. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak? ATV Kuruluş Osman fragmanı gündemde!

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları yayınlanan son bölümde yaşanan heyecan dolu kapanışın ardından merak edilmeye başladı. Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy'un başrollerini paylaştığı yapımda her hafta heyecanın dozu katbekat artarken Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ile gelecek haftadan ilk kareler seyircisiyle buluşuyor. İşte, Kuruluş Osman 147. Bölüm fragmanı ve son bölüme dair merak edilenler…

Kuruluş Osman 147. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak? ATV Kuruluş Osman fragmanı gündemde!

KURULUŞ OSMAN 146. BÖLÜM İZLE

31 Ocak tarihli dizinin son bölümünü canlı izlemek için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Kuruluş Osman 147. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak? ATV Kuruluş Osman fragmanı gündemde!

KURTULUŞ OSMAN 147. BÖLÜM FRAGMANI

Kurtuluş Osman 147. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınladığında haberimizden izleyebilirsiniz.

Kuruluş Osman 147. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak? ATV Kuruluş Osman fragmanı gündemde!

KURULUŞ OSMAN 146. BÖLÜM KONUSU

Orhan Bey, Olivia ve Kite Tekfuru Leo'ya gider. Prenses Maria'yı onlara vereceğini söyler. Orhan Bey ne yapmaya çalışmaktadır? Onu bu duruma sürükleyen sebep nedir? Holofira ve Orhan'ın aşkı bütün bu olanlardan nasıl etkilenecektir?

Kuruluş Osman 147. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak? ATV Kuruluş Osman fragmanı gündemde!

Yenişehir baskını sonrası herkes teyakkuza geçmiştir. Alaeddin Bey içerde bir hainin olduğunu söyleyerek Yakup Bey'lerin şehirden çıkmasına engel olur. Osman Bey, Yakup Bey'i Yenişehir'de tutarak neyi hedeflemektedir?

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