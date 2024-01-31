Kuruluş Osman 147. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak? ATV Kuruluş Osman fragmanı gündemde!

KURULUŞ OSMAN 146. BÖLÜM KONUSU

Orhan Bey, Olivia ve Kite Tekfuru Leo'ya gider. Prenses Maria'yı onlara vereceğini söyler. Orhan Bey ne yapmaya çalışmaktadır? Onu bu duruma sürükleyen sebep nedir? Holofira ve Orhan'ın aşkı bütün bu olanlardan nasıl etkilenecektir?