Kuruluş Osman 153. bölüm bekleniyor: Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle ATV ekranında

İmren Tegin, Osman Bey'e kendisine biat edip ardında durmasını istediğini söyler. Osman Bey "Sizler ihanet ederken biz ata mirasını büyüttük!" diyerek İmren Tegin'e olan üstünlüğünün altını çizer. Osman Bey ve İmren Tegin arasındaki gerilimin sonu nereye varacaktır? Osman Bey, İmren Tegin'e bir oyun kurmuştur. Bu oyunu fark eden İmren Tegin, Osman Bey'e karşı hamlede bulunacaktır.

GAZİ ALP TEHLİKEDE Mİ?

Ayça Hatun, Elçim Hatun'un çeyizlerini yakmak ister ve Gazi'yi de o ateşin içinde bırakır. Gazi, ateşlerin arasından kurtulabilecek midir? Çadırı yakanın Ayça olduğu anlaşılacak mıdır?