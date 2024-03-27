Giriş Tarihi: 27.03.2024 18:17
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
18:19
Kuruluş Osman 153. bölüm bekleniyor: Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle ATV ekranında
ATV'nin reyting rekortmeni, Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarına ayna tutan dizisi Kuruluş Osman bu akşam yeni bölümüyle sevenleriyle buluşuyor. Dizi için "Kuruluş Osman canlı izle" araştırmaları başladı. Başrollerinde başarılı oyuncular Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Özge Törer'in yer aldığı dizinin 154. bölümü için nefesler tutuldu. Osman Bey'in İmren Tegin'e kurduğu oyun İmren Tegin tarafından fark edilmiştir. Osman Bey'e yeni bir hamlede bulunmak üzere hazırlanır. Peki bundan sonra ne olacaktır, Alaeddin ve Gonca kavuşacak mı, Orhan ve Holafira ne konuşacak? İşte merakla beklenen Kuruluş Osman 154.bölüm yeni bölüm ATV ile canlı izle