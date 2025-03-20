KURULUŞ OSMAN 185. BÖLÜM İZLE HD! ATV dizi ekranı ile Kuruluş Osman son bölüm izle, kesintisiz, tek parça

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

"Bu toprakların hakimi benim!"

OSMAN BEY, ULUGAN'A KARŞI HAMLESİNİ YAPIYOR!

Osman Bey, Esenbike Hatun'u gizli obaya davet ederek onun gerçek niyetini anlamak ister. Bu sırada Ulugan, Osman Bey'i takip ederek pusu kurmak için harekete geçer. Osman Bey ve Alpleri, Ulugan'ın nökerleri ile karşı karşıya gelir. Bu çetin savaşın sonunda Osman Bey, Ulugan'a diz çöktürür.