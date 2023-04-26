Kuruluş Osman Bala Hatun öldü mü, tarihte nasıl öldü? Yeni bölüm bugün yayında! Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer diziden ayrıldı mı?

Giriş Tarihi: 26.04.2023 14:36 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 14:36

Kuruluş Osman Bala Hatun öldü mü, tarihte nasıl öldü soruları yanıt aramaya başladı. 223. Bölümü ile ekranlara gelen reyting rekortmeni yapımın yeni bölümünde konağa gerçekleştirilen baskında Bala Hatun ağır yaralanır. Dizinin izleyenleri Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer diziden ayrıldı mı, çıktı mı sorularına yanıt arıyor. Nayman'ın kanlı saldırısı tarihte nasıl sonuçlandı araştırılmaya başladı. Peki, Kuruluş Osman Bala Hatun öldü mü, ölecek mi, tarihte nasıl öldü? İşte, tüm merak edilenler…