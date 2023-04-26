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Haberler Fotohaber Kuruluş Osman Bala Hatun öldü mü, tarihte nasıl öldü? Yeni bölüm bugün yayında! Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer diziden ayrıldı mı?
Giriş Tarihi: 26.04.2023 14:36 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 14:36

Kuruluş Osman Bala Hatun öldü mü, tarihte nasıl öldü? Yeni bölüm bugün yayında! Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer diziden ayrıldı mı?

Kuruluş Osman Bala Hatun öldü mü, tarihte nasıl öldü soruları yanıt aramaya başladı. 223. Bölümü ile ekranlara gelen reyting rekortmeni yapımın yeni bölümünde konağa gerçekleştirilen baskında Bala Hatun ağır yaralanır. Dizinin izleyenleri Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer diziden ayrıldı mı, çıktı mı sorularına yanıt arıyor. Nayman'ın kanlı saldırısı tarihte nasıl sonuçlandı araştırılmaya başladı. Peki, Kuruluş Osman Bala Hatun öldü mü, ölecek mi, tarihte nasıl öldü? İşte, tüm merak edilenler…

Kuruluş Osman Bala Hatun öldü mü, tarihte nasıl öldü? Yeni bölüm bugün yayında! Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer diziden ayrıldı mı?

Kuruluş Osman Bala Hatun ölümü ile araştırılıyor. Genç oyuncu Özge Törer'in hayat verdiği karakter tarihte de Osman Gazi'nin eşi olarak yer almaktadır. Yeni bölüm fragmanlarında görülenlere göre hayatı tehlikeye giren Bala'nın haberini alan Osman Bey konağa koşar. Kuruluş Osman Bala Hatun öldü mü, tarihte nasıl öldü soruları dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Peki, Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer diziden ayrıldı mı, ayrılıyor mu? İşte, detaylar…

Kuruluş Osman Bala Hatun öldü mü, tarihte nasıl öldü? Yeni bölüm bugün yayında! Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer diziden ayrıldı mı?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM ÖZETİ

223. bölümü ile ekranlara gelecek Kuruluş Osman'da bu hafta; Nayman'ın karargaha yaptığı baskın oldukça kanlı olmaktadır. Konaktaki büyük baskın sonucunda Bala Hatun ağır yaralanır.

Bala Hatun'u yaralı ve hareketsiz gören Osman Bey intikam yeminleri eder. Turgut Bey ve alplarını ele geçiren Nayman bir bir kelle almaya başlamıştır. Turgut Bey'i esir alan Nayman, Osman Bey'i tehdit eder.

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Kuruluş Osman Bala Hatun öldü mü, tarihte nasıl öldü? Yeni bölüm bugün yayında! Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer diziden ayrıldı mı?

BALA HATUN ÖLECEK Mİ, TARİHTE NASIL ÖLDÜ?

Bala Hatun Nayman'ın saldırısı sonucu ağır yaralanmıştır. Osman Bey intikam planları almaya yemin etmiştir. Konuya ilgili tarih sayfalarına dönen izleyenler Bala Hatun ölümü hakkındaki bilgileri araştırıyor.

Tarihi kaynaklara göre Osman Bey ve Bala Hatun'un 1324 yılında aynı sene vefat ettikleri görülüyor. Mezarı ise Bilecik'te bulunmaktadır.

Kuruluş Osman Bala Hatun öldü mü, tarihte nasıl öldü? Yeni bölüm bugün yayında! Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer diziden ayrıldı mı?

ÖZGE TÖRER DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Tarihi kaynakların yanı sıra oyuncu Özge Törer'den ayrılık yönünde bir paylaşım gelmedi. Net cevaplar için Kuruluş Osman 223. Bölüm takip edilecek.

Kuruluş Osman Bala Hatun öldü mü, tarihte nasıl öldü? Yeni bölüm bugün yayında! Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer diziden ayrıldı mı?

KURULUŞ OSMAN BALA HATUN ÖZGE TÖRER KİMDİR?

1998 İstanbul doğumlu olan Özge Törer, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde eğitimini tamamladıktan sonra Kuruluş Osman adlı dizi ile oyunculuğa adım attı.

24 yaşındaki genç oyuncu hala bu dizide Bala Hatun karakterine hayat veriyor.

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