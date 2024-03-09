Giriş Tarihi: 09.03.2024 10:06
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
10:06
Kusmak orucu bozar mı? Oruçluyken kusmak orucu götürür mü, kaza gerektirir mi?
Ramazan ayının başlangıcı ile oruç ibadetini yerine getirecek olan milyonlarca Müslüman, İslam'ın emri olan oruç ibadetini en iyi şekilde yerine getirmek için orucu bozabilecek durumlardan uzak kalmaya çalışıyor. Bu noktada orucu bozan unsurlar neler sorusuna yanıt arayan kişiler "Kusmak orucu bozar mı" sorusuna da Diyanete göre yanıt arıyor. Peki, Kusmak orucu bozar mı? Oruçluyken kusmak orucu götürür mü, kaza gerektirir mi? İşte, Diyanet açıkladı!