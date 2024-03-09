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Giriş Tarihi: 09.03.2024 10:06 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 10:06

Kusmak orucu bozar mı? Oruçluyken kusmak orucu götürür mü, kaza gerektirir mi?

Ramazan ayının başlangıcı ile oruç ibadetini yerine getirecek olan milyonlarca Müslüman, İslam'ın emri olan oruç ibadetini en iyi şekilde yerine getirmek için orucu bozabilecek durumlardan uzak kalmaya çalışıyor. Bu noktada orucu bozan unsurlar neler sorusuna yanıt arayan kişiler "Kusmak orucu bozar mı" sorusuna da Diyanete göre yanıt arıyor. Peki, Kusmak orucu bozar mı? Oruçluyken kusmak orucu götürür mü, kaza gerektirir mi? İşte, Diyanet açıkladı!

Kusmak orucu bozar mı? Oruçluyken kusmak orucu götürür mü, kaza gerektirir mi?

Ramazan ayında oruçluyken kusmak orucu bozar mı sorusu yanıt arıyor. Kusma eylemi kişinin kendi isteği dışında veya kendi isteği ile gerçekleşebiliyor. İşte, bu noktada oruç ibadetini yerine getiren Müslümanlar istemeden meydana gelen kusma durumunda orucun akıbetini merak ediyor. Peki, Kusmak orucu bozar mı? Oruçluyken kusmak orucu götürür mü, kaza gerektirir mi?

Kusmak orucu bozar mı? Oruçluyken kusmak orucu götürür mü, kaza gerektirir mi?

İstemeden Kusunca Oruç Bozulur Mu?

Eğer kişi oruçlu olduğu süre içerisinde istemeden kusuyorsa bu durum, Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25 'de şöyle açıklanmıştır: Oruçlu olan kişi, istemeden, kendi hakimiyeti dışınca kusarsa burada oruç bozulmaz ve kaza yapması gerekmez. Eğer kişi kendi rızası ile kustuysa o zaman kaa orucunu yerine getirmelidir.

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Kusmak orucu bozar mı? Oruçluyken kusmak orucu götürür mü, kaza gerektirir mi?

Ne Kadar Kusmak Orucu Bozar?

Oruçluyken kusma orucu bozar mı sorusunun yanı sıra kusmanın miktarı da merak edilir. Kişiler az kusma ile ağız dolusu kusma arasında fark olduğunu düşünür. Ancak oruç sırasında kusmanın ne kadar gerçekleştiği önemli değildir. Önemli olan kişinin kendi isteği ile kusup kusmadığıdır.

Kusmak orucu bozar mı? Oruçluyken kusmak orucu götürür mü, kaza gerektirir mi?

Oruçluyken Kusunca Ne Yapmalı?

Oruçluyken kustuktan sonra kişiler ne yapması gerektiğini de merak eder. Eğer kişi kendi isteği ile kustuysa o andan itibaren orucu bozulur ve kefaret orucuna düşer. Eğer kişi istemeden kusarsa orucu bozulmaz. Ancak kustuktan sonra dayanamayıp su içer ise burada orucu bozulur. Fakat bu durum kefaret değil kaza olarak kabul edilir.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesinde bu durum için şu şekilde açıklama yapıldı;

Kusmak orucu bozar mı? Oruçluyken kusmak orucu götürür mü, kaza gerektirir mi?

DİYANET AÇIKLAMASI

Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur.

Hz. Peygamber (s.a.s.), "Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin." (Ebû Dâvûd, Savm, 32 [2380]; Tirmizî, Savm, 25 [720]) buyurmuştur.

Bununla birlikte, kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye keffâret değil, gününe gün kaza gerekir (İbnü'l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 2/334-335; el-Fetâva'l-Hindiyye, 1/205).

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