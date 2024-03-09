Kusmak orucu bozar mı? Oruçluyken kusmak orucu götürür mü, kaza gerektirir mi?

Oruçluyken Kusunca Ne Yapmalı?

Oruçluyken kustuktan sonra kişiler ne yapması gerektiğini de merak eder. Eğer kişi kendi isteği ile kustuysa o andan itibaren orucu bozulur ve kefaret orucuna düşer. Eğer kişi istemeden kusarsa orucu bozulmaz. Ancak kustuktan sonra dayanamayıp su içer ise burada orucu bozulur. Fakat bu durum kefaret değil kaza olarak kabul edilir.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesinde bu durum için şu şekilde açıklama yapıldı;