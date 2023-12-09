KUZEY BORU HALKA ARZ SONUÇLARI TIKLA-ÖĞREN! KBORU Kuzey Boru borsada ne zaman işlem görecek, hangi tarihte, kaç lot verdi?

Kuzey Boru halka arz sonuçları açıklandı son dakika duyurusu geldi. SPK tarafından onay alan Kuzey Boru A.Ş. talep toplama işlemleri 7-8 Aralık tarihlerinde tamamlandı. 36,20 TL hisse fiyatıyla halka arz olan Kuzey Boru, 'KBORU' Bist koduyla Yıldız Pazar'da işlem görecek. Geri sayım sürerken yatırım yapan binlerce kişi tarafından araştırılan ''Kuzey Boru halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi?'' soruları yanıt buldu. Şimdi tüm gözler hissenin borsada işlem göreceği tarihe çevrildi. KBORU borsada ne zaman işlem görecek? İşte Kuzey Boru halka arz sonuçları hakkında tüm merak edilenler…