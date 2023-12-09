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Haberler Fotohaber KUZEY BORU HALKA ARZ SONUÇLARI TIKLA-ÖĞREN! KBORU Kuzey Boru borsada ne zaman işlem görecek, hangi tarihte, kaç lot verdi?
Giriş Tarihi: 09.12.2023 01:30 Güncelleme Tarihi: 09.12.2023 01:30

KUZEY BORU HALKA ARZ SONUÇLARI TIKLA-ÖĞREN! KBORU Kuzey Boru borsada ne zaman işlem görecek, hangi tarihte, kaç lot verdi?

Kuzey Boru halka arz sonuçları açıklandı son dakika duyurusu geldi. SPK tarafından onay alan Kuzey Boru A.Ş. talep toplama işlemleri 7-8 Aralık tarihlerinde tamamlandı. 36,20 TL hisse fiyatıyla halka arz olan Kuzey Boru, 'KBORU' Bist koduyla Yıldız Pazar'da işlem görecek. Geri sayım sürerken yatırım yapan binlerce kişi tarafından araştırılan ''Kuzey Boru halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi?'' soruları yanıt buldu. Şimdi tüm gözler hissenin borsada işlem göreceği tarihe çevrildi. KBORU borsada ne zaman işlem görecek? İşte Kuzey Boru halka arz sonuçları hakkında tüm merak edilenler…

Kuzey Boru halka arz sonuçları belli oldu! KBORU Kuzey Boru borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

Son dakika Kuzey Boru halka arz sonuçları açıklandı. SPK'dan onay alan şirket 7-8 Aralık tarihlerinde halka arz oldu. Hatırlanacağı üzere 36,20 TL hisse fiyatından halka arz olan şirketin paylarının eşit dağıtılacağı açıklanmıştı. Peki, Kuzey Boru halka arz kaç lot verdi? Kuzey Boru borsada ne zaman işlem görecek? İşte, KBORU borsa işlem tarihi ve diğer detaylar…

Kuzey Boru halka arz sonuçları belli oldu! KBORU Kuzey Boru borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

KUZEY BORU HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Kuzey Boru A.Ş., 7 - 8 Aralık 2023 tarihlerinde 36,20 TL sabit fiyattan halka arz edildi.

Halka arzda sermaye artırımı yöntemiyle 20.000.000 TL nominal değerli pay ve 4.000.000 TL nominal değerli payın ortak satışı yöntemiyle toplam 24.000.000 TL nominal değerli payın halka arz edileceği; halka açıklık oranının %24,00 olacağı belirtilmişti.

Talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilmişti. Merakla beklenen Kuzey Boru (KBORU) halka arz sonuçları açıklandı.

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Kuzey Boru halka arz sonuçları belli oldu! KBORU Kuzey Boru borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

KUZEY BORU HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

Kuzey Boru halka arzında katılım rakamları ve detaylı bilgiler henüz paylaşılmadı. Ancak 8 Aralık 2023 günü saat 18.30'dan itibaren hisseler katılımcıların hesabına yansıdı.

Buna göre Kuzey Boru halka arzında katılımcılara kişi başı 7 lot (253 TL) hisse dağıtımı yapıldı.

Kuzey Boru halka arz sonuçları belli oldu! KBORU Kuzey Boru borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

KUZEY BORU BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Kuzey Boru paylarının önümüzdeki hafta borsada işlem görmeye başlaması bekleniyor. Tarih ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Kuzey Boru halka arz sonuçları belli oldu! KBORU Kuzey Boru borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

KUZEY BORU KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Katılım endeksine uygun olarak görülen Kuzey Boru payları için hisse alış ekranından giriş yapılabilecek

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