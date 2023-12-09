KUZEY BORU HALKA ARZ SONUÇLARI TIKLA-ÖĞREN! KBORU Kuzey Boru borsada ne zaman işlem görecek, hangi tarihte, kaç lot verdi?

Son dakika Kuzey Boru halka arz sonuçları açıklandı. SPK'dan onay alan şirket 7-8 Aralık tarihlerinde halka arz oldu. Hatırlanacağı üzere 36,20 TL hisse fiyatından halka arz olan şirketin paylarının eşit dağıtılacağı açıklanmıştı. Peki, Kuzey Boru halka arz kaç lot verdi? Kuzey Boru borsada ne zaman işlem görecek? İşte, KBORU borsa işlem tarihi ve diğer detaylar…