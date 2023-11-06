Giriş Tarihi: 06.11.2023 09:24 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 09:24

KYK BURS SONUÇLARI ÖĞRENME E-DEVLET EKRANI | GSB 2023-2024 KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK burs sonuçları 2023-2024 akademik yılı için GSB'nin açıklandı duyurusunu bekliyor. Başvurularını tamamlayan adaylar sonuçlarını görmek için ilgili e-devlet ekranını ziyaret edecek. Öğrenciler sonuçları beklerken Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni KYK burs ücretlerini de paylaştı. Buna göre önlisans ve lisans burs miktarı 1.250 liradan 2 bin liraya, yüksek lisans için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya, doktora için ise 3 bin 750 liradan 6 bin liraya yükseltildi. Kredi ve Yurtlar Kurumu burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı sık sık kontrol ediliyor. Peki; GSB KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? Burs ve kredi sonuç tarihinde geri sayım!