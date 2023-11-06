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Haberler Fotohaber KYK BURS SONUÇLARI ÖĞRENME E-DEVLET EKRANI | GSB 2023-2024 KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 06.11.2023 09:24 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 09:24

KYK BURS SONUÇLARI ÖĞRENME E-DEVLET EKRANI | GSB 2023-2024 KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK burs sonuçları 2023-2024 akademik yılı için GSB'nin açıklandı duyurusunu bekliyor. Başvurularını tamamlayan adaylar sonuçlarını görmek için ilgili e-devlet ekranını ziyaret edecek. Öğrenciler sonuçları beklerken Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni KYK burs ücretlerini de paylaştı. Buna göre önlisans ve lisans burs miktarı 1.250 liradan 2 bin liraya, yüksek lisans için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya, doktora için ise 3 bin 750 liradan 6 bin liraya yükseltildi. Kredi ve Yurtlar Kurumu burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı sık sık kontrol ediliyor. Peki; GSB KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? Burs ve kredi sonuç tarihinde geri sayım!

KYK BURS SONUÇLARI ÖĞRENME E-DEVLET EKRANI | GSB 2023-2024 KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Son Dakika KYK burs sonuçları açıklandı duyurusu bekleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılacak açıklama ile burs başvuru sonuçları öğrenciler ile paylaşılacak. Gözler Bakan Osman Aşkın Bak'ta! Kredi mi yoksa burs mu alacaklarını öğrenmek isteyenler KYK burs ve kredi sonuçları e-devlet ekranına yoğunlaşacak. Peki; 2023-2024 KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KYK bursu ne kadar, kaç TL? İşte, tüm merak edilenler!

KYK BURS SONUÇLARI ÖĞRENME E-DEVLET EKRANI | GSB 2023-2024 KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YENİ KYK BURS ÜCRETLERİ BELLİ OLDU!

Geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısı ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını açıkladı. Buna göre yeni eğitim öğretim yılında lisans öğrencileri 2 bin, yüksek lisans öğrencileri 4 bin ve doktora öğrencileri 6 bin TL ödeme alacak.

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KYK BURS SONUÇLARI ÖĞRENME E-DEVLET EKRANI | GSB 2023-2024 KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

12-19 Ekim 2023 tarihleri arasında alınan KYK burs ve kredi başvuruları sonuç adımında. e-Devlet üzerinden alınan başvuruların sonuçları da e-devlet ile erişime açılacak. Başvuru sonrası KYK burs başvuruları için değerlendirme süreci başladı.

Öğrencilerin başvuru sırasında verdiği bilgiler, Gençlik ve Spor bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından denetlenecek. Buradan elde edilen verilerle burs ya da kredi almaya hak kazanan öğrenciler açıklanacak.

KYK BURS SONUÇLARI ÖĞRENME E-DEVLET EKRANI | GSB 2023-2024 KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK burs sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuru işlemleri Kasım ayında başlamış ve sonuçlar ise 16 Aralık'ta açıklanmıştı.

Buna göre; burs başvuru sonuçlarının bu yıl Kasım ayının sonlarına doğru erişime açılması bekleniyor.

KYK BURS SONUÇLARI ÖĞRENME E-DEVLET EKRANI | GSB 2023-2024 KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023-2024 KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

KYK burs başvuru sonuçlarının erişime açılacağı ekran e-devlette olacak. Adaylar burs mu yoksa kredi mi almaya hak kazandıklarını T.C kimlik numaraları ve e-devlet şifreleri ile öğrenecek.

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