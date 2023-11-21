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Haberler Fotohaber KYK BURS ÖDEMELERİ YATTI MI? 2023-2024 KYK 3 aylık toplu burs ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 21.11.2023 11:54 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 11:54

KYK BURS ÖDEMELERİ YATTI MI? 2023-2024 KYK 3 aylık toplu burs ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı! Açıklanan sonuçlar sonrası milyonlarca öğrenci ödemeler ne zaman yatacak, ilk ödeme toplu mu gerçekleşecek soruları yanıt arıyor. Temmuz ayında açıklanan zamma göre, KYK burs ödemeleri 2 Bin TL olarak açıklanmıştı. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrenciler ödemeleri TC kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen tarihte alacak. Peki, KYK burs ödemeleri yattı mı? 2023-2024 KYK 3 aylık toplu KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte, 2023-2024 KYK burs/kredi ödemeleri takvimi...

KYK BURS ÖDEMELERİ YATTI MI? 2023-2024 KYK 3 aylık toplu burs ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında?

KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak? 2023-2024 KYK burs ödemeleri için geri sayım başladı. Ödeme günleri için gün sayan öğrenciler, sık sık GSB duyurularını takip ediyor. KYK bursu almaya hak kazanan öğrenciler 19 Kasım tarihine kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onayladı. Bu işlem sonrasında ise gözler şimdi burs ödeneklerinin ne zaman gerçekleşeceğine çevridli. Peki, KYK burs ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2023-2024 KYK ilk ödeme toplu mu yatacak?

KYK BURS ÖDEMELERİ YATTI MI? 2023-2024 KYK 3 aylık toplu burs ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında?

İLK KYK BURS ÖDEMELERİ HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

2023-2024 yılı ilk KYK burs ve öğrenim kredilerinin ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz sene üç aylık burs-kredilerinin öğrencilerin hesaplarına 29 Aralık itibarıyla yatırılmaya başlamıştı. Bu yıl da ödemelerin aynı tarih aralığında yapılması bekleniyor.

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KYK BURS ÖDEMELERİ YATTI MI? 2023-2024 KYK 3 aylık toplu burs ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında?

2024 KYK BURSU NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.

KYK BURS ÖDEMELERİ YATTI MI? 2023-2024 KYK 3 aylık toplu burs ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında?

KYK 3 AYLIK TOPLU ÖDEME YAPILACAK MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 3 aylık toplu ödeme yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz dönem öğrenci hesaplarına 3 aylık burs toplu şekilde yatırılmıştı.

KYK BURS ÖDEMELERİ YATTI MI? 2023-2024 KYK 3 aylık toplu burs ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında?

TC KİMLİK NUMARASIN SONUNA GÖRE ÖDEME TARİHLERİ

TC Kimlik numarasının sonu

"0" olanlar ayın 6'sında

"2" olanlar 7'sinde

"4" olanlar 8'inde,

"6" olanlar 9'unda

"8" olanlar 10'unda

ödemelerini alabilecek.

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