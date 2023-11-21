KYK BURS ÖDEMELERİ YATTI MI? 2023-2024 KYK 3 aylık toplu burs ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı! Açıklanan sonuçlar sonrası milyonlarca öğrenci ödemeler ne zaman yatacak, ilk ödeme toplu mu gerçekleşecek soruları yanıt arıyor. Temmuz ayında açıklanan zamma göre, KYK burs ödemeleri 2 Bin TL olarak açıklanmıştı. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrenciler ödemeleri TC kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen tarihte alacak. Peki, KYK burs ödemeleri yattı mı? 2023-2024 KYK 3 aylık toplu KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte, 2023-2024 KYK burs/kredi ödemeleri takvimi...