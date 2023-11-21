KYK BURS ÖDEMELERİ YATTI MI? 2023-2024 KYK 3 aylık toplu burs ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında?

KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak? 2023-2024 KYK burs ödemeleri için geri sayım başladı. Ödeme günleri için gün sayan öğrenciler, sık sık GSB duyurularını takip ediyor. KYK bursu almaya hak kazanan öğrenciler 19 Kasım tarihine kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onayladı. Bu işlem sonrasında ise gözler şimdi burs ödeneklerinin ne zaman gerçekleşeceğine çevridli. Peki, KYK burs ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2023-2024 KYK ilk ödeme toplu mu yatacak?