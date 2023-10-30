Giriş Tarihi: 30.10.2023 11:40 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 11:40

KYK BURS SONUÇLARI bekleniyor TIKLA-ÖĞREN! 2023-2024 GSB KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK burs sonuçları 2023 açıklandı son dakika duyurusu için heyecanlı bekleyiş başladı. Kredi ve Yurtlar Kurumu burs başvuru sonuçları e-Devlet ekranı üzerinden sorgulanabilecek. Bilindiği üzere, KYK burs ve kredisine ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları başvurabiliyor. Peki, KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023-2024 KYK burs ve kredi başvuru sonucu sorgulama e-devlet ekranı…