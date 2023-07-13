KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak? İşte e-Devlet ile 2023-2024 KYK burs ve yurt başvuru tarihleri ve şartları son durum!

KYK burs ve yurt başvuru tarihleri için geri sayım resmen başladı. Şehir dışında bir üniversiteye yerleşen öğrenciler KYK yurt başvuru başvurusu için harekete geçerken bir kısım üniversite öğrencisi de kredi veya burs desteğiyle eğitim süreçlerinde maddi yardım almak için belirlenen tarihlerde e-Devlet ile başvuru yapacak. Kredi ve Yurtlar Kurumu gerekli değerlendirmelerin ardından burs, kredi ve yurt konusunda yapılan başvuruların sonuçlarını açıklayacak. Peki, bu sene KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlıyor? İşte, 2023-2024 KYK burs ve yurt başvuru tarihleri…