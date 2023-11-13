KYK TAAHHÜTNAME ONAYI E DEVLET EKRANI İLE YAP! GSB ile 2023-2024 Burs/öğrenim kredisi KYK taahhütname onayı nasıl yapılır, nereden?

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK burs sonuçları açıklandı. Bakan Osman Aşkın Bak'ın son dakika açıklaması sonrası burs/kredi taahhütnamesi onay işlemleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Burs veya öğrenim kredisi kazanan öğrencilerin bu haktan yararlanabilmesi için e-Devlet üzerinden taahhütname onaylama işlemi gerekiyor. ''KYK burs ve kredi taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır?'' sorularının yanıtı lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından sorguluyor. Peki, 2023-2024 KYK taahhütname onayı nasıl ve nereden yapılır? İşte, KYK kredi ve burs taahhütname onayı e devlet ekranı…