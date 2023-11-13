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Haberler Fotohaber KYK TAAHHÜTNAME ONAYI nedir, nasıl ve nereden yapılır? GSB ile 2023-2024 e devlet KYK burs ve kredi taahhütname onayı ekranı
Giriş Tarihi: 13.11.2023 11:03 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 11:11

KYK TAAHHÜTNAME ONAYI nedir, nasıl ve nereden yapılır? GSB ile 2023-2024 e devlet KYK burs ve kredi taahhütname onayı ekranı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK burs sonuçları açıklandı. Bakan Osman Aşkın Bak'ın son dakika açıklaması sonrası burs/kredi taahhütnamesi onay işlemleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Burs veya öğrenim kredisi kazanan öğrencilerin bu haktan yararlanabilmesi için e-Devlet üzerinden taahhütname onaylama işlemi gerekiyor. ''KYK burs ve kredi taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır?'' sorularının yanıtı lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından sorguluyor. Peki, 2023-2024 KYK taahhütname onayı nasıl ve nereden yapılır? İşte, KYK kredi ve burs taahhütname onayı e devlet ekranı…

KYK TAAHHÜTNAME ONAYI nedir, nasıl ve nereden yapılır? GSB ile 2023-2024 e devlet KYK burs ve kredi taahhütname onayı ekranı

KYK taahhütname onayı son dakika gündemdeki yerini almış durumda. Milyonlarca üniversite öğrencisinin beklediği açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan geldi. KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı. Burs/öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin taahhütname onayını gerçekleştirilmesi gerekiyor. Binlerce öğrenci bu noktada KYK burs ve kredi taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır sorularına yanıt aramaya başladı. Öğrencilerin ödeme alabilmesi için bu adımı tamamlaması gerekiyor. Peki, 2023-2024 KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır? İşte, KYK taahhütname onayı e devlet ekranı...

KYK TAAHHÜTNAME ONAYI nedir, nasıl ve nereden yapılır? GSB ile 2023-2024 e devlet KYK burs ve kredi taahhütname onayı ekranı

SON DAKİKA: KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bakan Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 19 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın.'' ifadelerini kullandı.

KYK burs sonucu sorgulama işlemi, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile gerçekleştirilecek.

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2023-2024 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs miktarları hakkında öğrencilere müjdeli haberi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Gençlik ve Spor bakanlığımızdan kredi ve burs alan öğrencimize önümüzdeki yıl ödeyeceğimiz rakamları açıklıyorum. 2024 yılı kredi burs ücretlerini 1250 liradan 2000 TL'ye yüksek lisans için 2500 liradan 4000 liraya doktora öğrencileri için 3750 liradan 6000 liraya çıkarıyoruz.''

Buna göre, 2023-2024 akademik yılında lisans öğrencilerine 2 bin TL, yüksek lisans öğrencilerine 4 bin TL ve doktora öğrencilerine 6 bin TL burs veya kredi ödemesi yapılacak.

KYK TAAHHÜTNAME ONAYI nedir, nasıl ve nereden yapılır? GSB ile 2023-2024 e devlet KYK burs ve kredi taahhütname onayı ekranı

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs ve kredi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10. günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

İlk kez burs ve kredi alacak öğrencilerin ekim, kasım ve aralık ayı ödemelerini birlikte almaları bekleniyor.

TC Kimlik numarasının sonu; "0" olanlar ayın 6'sında, "2" olanlar 7'sinde, "4" olanlar 8'inde, "6" olanlar 9'unda, "8" olanlar 10'unda ödemelerini alabilecek.

KYK TAAHHÜTNAME ONAYI nedir, nasıl ve nereden yapılır? GSB ile 2023-2024 e devlet KYK burs ve kredi taahhütname onayı ekranı

KYK ÜÇ AYLIK TOPLU PARA NE ZAMAN YATACAK?

KYK toplu ödemesi lisans öğrencileri için 6 bin TL olacak. Ancak KYK burs ve kredi ödeme tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz yıllar baz alındığında, 3 aylık toplu ödemenin KYK başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından Aralık ayı içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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