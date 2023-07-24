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Haberler Fotohaber LGS 2. Tercih tarihleri 2023 | MEB ile LGS 2. Tercihler ne zaman, lise ek tercih nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 24.07.2023 07:45 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 07:50

LGS 2. Tercih tarihleri 2023 | MEB ile LGS 2. Tercihler ne zaman, lise ek tercih nasıl yapılır?

LGS yerleştirme sonuçları ardından sınav puanı ile herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler LGS 2. Tercih dönemi için araştırmalara başlayacak. Boş kontenjanların değerlendirileceği lise ek yerleştirme işlemlerinde okul bazında kontenjan bilgisi beklenecek. Öğrenciler, 2023 LGS 2. Tercihler ne zaman, lise ek tercih nasıl yapılır sorularına yanıt arıyor. Sonuçların ardından başlayacak nakil dönemi ile birlikte MEB tarafından paylaşılan boş kontenjanlar da ortaya çıkacak. İşte, LGS 2. Tercih tarihleri ve ek tercih dönemleri hakkında merak edilenler…

LGS 2. Tercih tarihleri 2023 | MEB ile LGS 2. Tercihler ne zaman, lise ek tercih nasıl yapılır?

LGS ek tercih dönemi sonuçların ardından beklenmeye başlayacak. 1. Yerleştirme ile herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler 2. yerleştirme dönemini bekleyecek. LGS 2. tercih tarihleri gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan lise tercih takvimi ve kılavuzu ile süreç takip ediliyor. e-okul öğrenci giriş ekranı üzerinden yürütülen süreçte heyecan dorukta. Öğrencilerin yanı sıra veliler de araştırmaları sürdürüyor. Peki, 2023 LGS 2. tercihler ne zaman, lise ek tercih nasıl yapılır? İşte, detaylar...

LGS 2. Tercih tarihleri 2023 | MEB ile LGS 2. Tercihler ne zaman, lise ek tercih nasıl yapılır?

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 24 Temmuz 2023 tarihinde "meb.gov.tr" adresinde açıklanacak.

Henüz sonuçlar açıklanmadı.

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LGS 2. Tercih tarihleri 2023 | MEB ile LGS 2. Tercihler ne zaman, lise ek tercih nasıl yapılır?

LGS 2. EK TERCİH TARİHLERİ MEB TAKVİMİ İLE YAYINDA!

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 24 - 28 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 31 Temmuz 2023

LGS 2. Tercih tarihleri 2023 | MEB ile LGS 2. Tercihler ne zaman, lise ek tercih nasıl yapılır?

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 31 - 04 Ağustos 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 7 Ağustos 2023

LGS 2. Tercih tarihleri 2023 | MEB ile LGS 2. Tercihler ne zaman, lise ek tercih nasıl yapılır?

LGS BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercih sonuçları ardından okullara yerleştirmelerin ardından LGS boş kontenjan ve lise taban puanları bilgisinin MEB tarafından paylaşılması bekleniyor.

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