Giriş Tarihi: 24.07.2023 07:45 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 07:50

LGS 2. Tercih tarihleri 2023 | MEB ile LGS 2. Tercihler ne zaman, lise ek tercih nasıl yapılır?

LGS yerleştirme sonuçları ardından sınav puanı ile herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler LGS 2. Tercih dönemi için araştırmalara başlayacak. Boş kontenjanların değerlendirileceği lise ek yerleştirme işlemlerinde okul bazında kontenjan bilgisi beklenecek. Öğrenciler, 2023 LGS 2. Tercihler ne zaman, lise ek tercih nasıl yapılır sorularına yanıt arıyor. Sonuçların ardından başlayacak nakil dönemi ile birlikte MEB tarafından paylaşılan boş kontenjanlar da ortaya çıkacak. İşte, LGS 2. Tercih tarihleri ve ek tercih dönemleri hakkında merak edilenler…