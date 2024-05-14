LGS 2024 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: MEB ile LGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

LGS GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Kılavuza göre öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden görüntülenebilecek.
Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecek.
Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecek.