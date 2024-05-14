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Haberler Fotohaber LGS 2024 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: MEB ile LGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 14.05.2024 15:00 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 15:02

LGS 2024 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: MEB ile LGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 2 Haziran 2024 tarihinde yapılacak. Geri sayım sürerken LGS giriş belgesi sorgulama ekranı ziyaret edilmeye başlandı. Sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerinin yer aldığı sınav giriş belgeleri için MEB duyurusu bekleniyor. Öğrenciler ve velileri ''2024 LGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Sınav yerlerinin açıklanacağı tarih Milli Eğitim Bakanlığı kılavuzu ile belli olmuştu. İşte, MEB ile LGS 2024 sınav giriş belgesi sorgulama e-Okul ekranı.

LGS 2024 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: MEB ile LGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

LGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları gündemdeki yerini koruyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav, bu yıl 2 Haziran'da gerçekleştirilecek. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınava girecek olan öğrenciler fotoğraflı sınav giriş belgeleri için e-Okul ekranını ziyaret ediyor. Peki, LGS giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, nasıl alınır? İşte, MEB ile 2024 LGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…

LGS 2024 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: MEB ile LGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024 LGS NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan takvime göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 2 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

Merkezî Sınav; tüm il merkezleri ile gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da ve ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır.

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LGS 2024 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: MEB ile LGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacaktır.

Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yöneltilecektir.

Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

LGS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

LGS 2024 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: MEB ile LGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

LGS GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kılavuza göre öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden görüntülenebilecek.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecek.

Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecek.

LGS 2024 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: MEB ile LGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YURT DIŞINDAKİ ÖĞRENCİLERİN SINAV GİRİŞ BELGESİ HAKKINDA

Yurt dışında e-Okul Sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler sınav giriş belgelerini 24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren, bulundukları ülkenin Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilik veya başkonsolosluklarından alacak ve onaylatacak.

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