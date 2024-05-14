LGS 2024 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: MEB ile LGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

LGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları gündemdeki yerini koruyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav, bu yıl 2 Haziran'da gerçekleştirilecek. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınava girecek olan öğrenciler fotoğraflı sınav giriş belgeleri için e-Okul ekranını ziyaret ediyor. Peki, LGS giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, nasıl alınır? İşte, MEB ile 2024 LGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…