Giriş Tarihi: 04.08.2023 09:30 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 09:30

LGS LİSE 2. NAKİL SONUÇLARI 2023 TIKLA SORGULA: e-Okul MEB Lise 2. Nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Yerleştirmeye esas 2.nakil yani LGS 2.nakil sonuçları için geri sayım sürüyor. Bu kapsamda 9., 10., 11. ve 12. Sınıf öğrencisi "2023 LGS 2. Nakil sonuçları ne zaman açıklanacak, e-Okul ile lise nakil sonuçları sorgulama nasıl yapılır?" sorularına yanıt aramaya başladı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında geçtiğimiz hafta ilk nakillerin açıklanmasının ardından gözler bu kez Lise 2. Nakil sonuçlarına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı nakillerle ilgili olarak dönem başında takvimi yayınlamış ve tarihleri duyurmuştu. İşte Lise 2. nakil sonuçları son durum