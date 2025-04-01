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Haberler Fotohaber LGS başvuruları ne zaman başlıyor, e-Okul LGS başvuru ekranı erişime açıldı mı? Başvuru kılavuzunda bayram tatili düzenlemesi!
Giriş Tarihi: 01.04.2025 15:28 Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 15:43

LGS başvuruları ne zaman başlıyor, e-Okul LGS başvuru ekranı erişime açıldı mı? Başvuru kılavuzunda bayram tatili düzenlemesi!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için başvuru süreci başlıyor. 15 Haziran'da uygulanacak olan sınavın başvuru tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı kılavuzla netlik kazanmıştı. Ancak 2-4 Nisan'da kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanacak olan idari izin sebebiyle bu tarihlerde değişikliğe gidildi. Peki, LGS başvuruları ne zaman başlıyor, e-Okul LGS başvuru ekranı erişime açıldı mı?

LGS başvuruları ne zaman başlıyor, e-Okul LGS başvuru ekranı erişime açıldı mı? Başvuru kılavuzunda bayram tatili düzenlemesi!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuzda, LGS başvurularının 2-11 Nisan 2025 tarihlerinde alınacağı duyurulmuştu. Ramazan Bayramı tatilinin 2-4 Nisan tarihlerinde idari izin kullanılacak şekilde 9 güne çıkarılması üzerine bu tarihlerde düzenlemeye gidildi. Adayların mağduriyet yaşamaması adına başvuru tarihleri uzatıldı. Peki, LGS başvuruları ne zaman başlıyor, e-Okul LGS başvuru ekranı erişime açıldı mı? İşte detaylar.

LGS başvuruları ne zaman başlıyor, e-Okul LGS başvuru ekranı erişime açıldı mı? Başvuru kılavuzunda bayram tatili düzenlemesi!

LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

LGS başvuruları kılavuzda belirtildiği üzere 2 Nisan Çarşamba günü başlıyor.

2-4 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan idari izin sürecine dayalı olarak öğrencilerin mağduriyet yaşamaması sebebiyle başvuru tarihleri uzatıldı. Buna göre 11 Nisan'da bitmesi planlanan başvuru süreci 16 Nisan tarihinde sona erecek.

Katılımın isteğe bağlı olduğu sınava girmek isteyen öğrenciler, başvurularını e-Okul sistemi (eokul.meb.gov.tr) üzerinden yapabilecek.

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LGS başvuruları ne zaman başlıyor, e-Okul LGS başvuru ekranı erişime açıldı mı? Başvuru kılavuzunda bayram tatili düzenlemesi!

Başvuru Başlangıç Tarihi: 2 Nisan 2025

Son Başvuru Tarihi: 16 Nisan 2025

Okul Müdürlüklerinin Onay Tarihi: 17 Nisan 2025, saat 17.00

LGS başvuruları ne zaman başlıyor, e-Okul LGS başvuru ekranı erişime açıldı mı? Başvuru kılavuzunda bayram tatili düzenlemesi!

GİRİŞ BELGELERİ 4 HAZİRAN'DA ERİŞİME AÇILACAK

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 4 Haziran 2025'ten itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

Öğrencilerin sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekecek.

LGS başvuruları ne zaman başlıyor, e-Okul LGS başvuru ekranı erişime açıldı mı? Başvuru kılavuzunda bayram tatili düzenlemesi!

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 11 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri, posta yoluyla gönderilmeyecek.

Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.