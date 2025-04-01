Giriş Tarihi: 01.04.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025
15:43
LGS başvuruları ne zaman başlıyor, e-Okul LGS başvuru ekranı erişime açıldı mı? Başvuru kılavuzunda bayram tatili düzenlemesi!
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için başvuru süreci başlıyor. 15 Haziran'da uygulanacak olan sınavın başvuru tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı kılavuzla netlik kazanmıştı. Ancak 2-4 Nisan'da kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanacak olan idari izin sebebiyle bu tarihlerde değişikliğe gidildi. Peki, LGS başvuruları ne zaman başlıyor, e-Okul LGS başvuru ekranı erişime açıldı mı?