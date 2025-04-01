LGS başvuruları ne zaman başlıyor, e-Okul LGS başvuru ekranı erişime açıldı mı? Başvuru kılavuzunda bayram tatili düzenlemesi!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuzda, LGS başvurularının 2-11 Nisan 2025 tarihlerinde alınacağı duyurulmuştu. Ramazan Bayramı tatilinin 2-4 Nisan tarihlerinde idari izin kullanılacak şekilde 9 güne çıkarılması üzerine bu tarihlerde düzenlemeye gidildi. Adayların mağduriyet yaşamaması adına başvuru tarihleri uzatıldı. Peki, LGS başvuruları ne zaman başlıyor, e-Okul LGS başvuru ekranı erişime açıldı mı? İşte detaylar.