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Haberler Fotohaber LGS BOŞ KONTENJANLAR 2023 TABLOSU: 2023 LGS taban puanları, boş kontenjanlar ve yüzdelik dilimler açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 26.07.2023 07:25 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 07:25

LGS BOŞ KONTENJANLAR 2023 TABLOSU: 2023 LGS taban puanları, boş kontenjanlar ve yüzdelik dilimler açıklandı mı?

LGS boş kontenjanlar sorgulama ekranı gündemdeki yerini aldı. Liseye Geçiş Sistemi tercih sonuçları sonrasında herhangi bir okula yerleştirilemeyen öğrenciler için süreç devam ediyor. LGS boş kontenjanlarına göre yerleşim yapabilecek olan öğrenciler, taban puanları ile boş kontenjanlarına "e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek. LGS tercih yerleştirme sonuçlarının 24 Temmuz tarihinde açıklanmasının ardından, 2. tercih dönemi öncesinde gözler; LGS taban puanları, boş kontenjanlar ve yüzdelik dilimlere çevrildi. İşte 2023 MEB ile LGS lise boş kontenjanlar listesi…

LGS BOŞ KONTENJANLAR 2023 TABLOSU: 2023 LGS taban puanları, boş kontenjanlar ve yüzdelik dilimler açıklandı mı?

LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları devam ederken yerleşemeyen öğrenciler boş kontenjanlara yönelik tercihlerde bulunacak. Bu bağlamda 2. tercih dönemi öncesinde, "LGS taban puanları, boş kontenjanlar ve yüzdelik dilimler açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 24 Temmuz 2023 tarihinde lise 1. tercih sonuçlarını duyurdu. Herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için süreç devam ediyor. Peki, "2023 LGS taban puanları, boş kontenjanlar ve yüzdelik dilimler açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte ayrıntılar...

LGS BOŞ KONTENJANLAR 2023 TABLOSU: 2023 LGS taban puanları, boş kontenjanlar ve yüzdelik dilimler açıklandı mı?

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 24 Temmuz 2023 tarihinde "meb.gov.tr" adresinde açıklandı:

LGS TERCİH SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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LGS BOŞ KONTENJANLAR 2023 TABLOSU: 2023 LGS taban puanları, boş kontenjanlar ve yüzdelik dilimler açıklandı mı?

LGS 2. TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN?

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 31 Temmuz 2023 ve 07 Ağustos 2023 tarihlerinde ilan edilecektir.

LGS BOŞ KONTENJANLAR 2023 TABLOSU: 2023 LGS taban puanları, boş kontenjanlar ve yüzdelik dilimler açıklandı mı?

Lise tercih takvimine göre boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması 8-16 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek.

LGS BOŞ KONTENJANLAR 2023 TABLOSU: 2023 LGS taban puanları, boş kontenjanlar ve yüzdelik dilimler açıklandı mı?

LGS BOŞ KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

Tercih sonuçları ardından okullara yerleştirmelerin ardından LGS boş kontenjan ve lise taban puanları bilgisinin MEB tarafından paylaşılması bekleniyor.

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