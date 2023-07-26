LGS BOŞ KONTENJANLAR 2023 TABLOSU: 2023 LGS taban puanları, boş kontenjanlar ve yüzdelik dilimler açıklandı mı?

LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları devam ederken yerleşemeyen öğrenciler boş kontenjanlara yönelik tercihlerde bulunacak. Bu bağlamda 2. tercih dönemi öncesinde, "LGS taban puanları, boş kontenjanlar ve yüzdelik dilimler açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 24 Temmuz 2023 tarihinde lise 1. tercih sonuçlarını duyurdu. Herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için süreç devam ediyor. Peki, "2023 LGS taban puanları, boş kontenjanlar ve yüzdelik dilimler açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte ayrıntılar...