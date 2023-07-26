LGS BOŞ KONTENJANLAR 2023 TABLOSU: 2023 LGS taban puanları, boş kontenjanlar ve yüzdelik dilimler açıklandı mı?

LGS boş kontenjanlar sorgulama ekranı gündemdeki yerini aldı. Liseye Geçiş Sistemi tercih sonuçları sonrasında herhangi bir okula yerleştirilemeyen öğrenciler için süreç devam ediyor. LGS boş kontenjanlarına göre yerleşim yapabilecek olan öğrenciler, taban puanları ile boş kontenjanlarına "e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek. LGS tercih yerleştirme sonuçlarının 24 Temmuz tarihinde açıklanmasının ardından, 2. tercih dönemi öncesinde gözler; LGS taban puanları, boş kontenjanlar ve yüzdelik dilimlere çevrildi. İşte 2023 MEB ile LGS lise boş kontenjanlar listesi…