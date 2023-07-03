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Haberler Fotohaber LGS LİSE İmam Hatip Lisesi taban puanları İstanbul, Ankara, İzmir|| İmam Hatip Liseleri 2023 LGS taban ve tavan puanları, başarı sıralaması, kontenjanları İL İL için TIKLA
Giriş Tarihi: 03.07.2023 09:54 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 09:54

LGS LİSE İmam Hatip Lisesi taban puanları İstanbul, Ankara, İzmir|| İmam Hatip Liseleri 2023 LGS taban ve tavan puanları, başarı sıralaması, kontenjanları İL İL için TIKLA

LGS tercih kılavuzuna göre, lise tercihleri 3-19 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak. Hayallerindeki liselerde eğitimlerine devam etmek isteyen öğrenciler kendilerine en uygun okulları tercih edecek. LGS taban puanları tercih döneminde öğrencilere yol haritası çiziyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılında lise sıralarında olacak öğrenciler için heyecanlı süreç devam ediyor. Bu noktada İmam Hatip Lisesi taban puanları 2023 araştırılıyor. Meb.gov.tr üzerinden her sene lise taban puanları duyuruluyor. Peki, İmam Hatip Lisesi taban puanları İstanbul, Ankara, İzmir kaç puanla kapatır, en yüksek puan kaç? İşte, liselerin taban puanları burada!

LGS LİSE İmam Hatip Lisesi taban puanları İstanbul, Ankara, İzmir|| İmam Hatip Liseleri 2023 LGS taban ve tavan puanları, başarı sıralaması, kontenjanları İL İL için TIKLA

İmam Hatip Lisesi taban puanları sorgulanıyor. LGS taban puanları 2023, sınav sonuçları ile yerleştirme sürecini bekleyen öğrenci ve veliler tarafından gündemi meşgul ediyor. Liseye geçiş tercihlerinin başlamasının akabinde araştırmalar hız kazandı. Hayallerindeki lise sıralarında oturmak için uzun ve yorucu bir temponun ardından sınava giren adaylar sonuçların açıklanasının ardından 3-19 Temmuz tarihleri arasında tercihte bulunacaklar. İmam Hatip Liseleri taban, tavan puanları ve başarı sıralamaları İstanbul, Ankara, İzmir sizin için derledik. İşte, il il İmam Hatip Liseleri taban puanları 2023!

LGS LİSE İmam Hatip Lisesi taban puanları İstanbul, Ankara, İzmir|| İmam Hatip Liseleri 2023 LGS taban ve tavan puanları, başarı sıralaması, kontenjanları İL İL için TIKLA

LGS TABAN PUANLARI 2023: LİSE YÜZDELİK DİLİMLERİ VE KONTENJANLARI

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri listesini henüz yayımlamadı.

2023 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri tercihlerin ardından ek yerleştirmelerde belli olacak. Bu nedenle öğrenciler, geçtiğimiz yılın yani 2022 lise taban ve tavan puanları ışığında tercihlerini yapacak.

Öğrenciler 2022 taban puanları ve yüzdelik dilimlerini dikkate alarak tercih edecekleri okulun en son kaç puanla alım yaptığını öğrenebilir.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR İMAM HATİP LİSESİ TABAN PUANLARI

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LGS LİSE İmam Hatip Lisesi taban puanları İstanbul, Ankara, İzmir|| İmam Hatip Liseleri 2023 LGS taban ve tavan puanları, başarı sıralaması, kontenjanları İL İL için TIKLA
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LGS LİSE İmam Hatip Lisesi taban puanları İstanbul, Ankara, İzmir|| İmam Hatip Liseleri 2023 LGS taban ve tavan puanları, başarı sıralaması, kontenjanları İL İL için TIKLA
LGS LİSE İmam Hatip Lisesi taban puanları İstanbul, Ankara, İzmir|| İmam Hatip Liseleri 2023 LGS taban ve tavan puanları, başarı sıralaması, kontenjanları İL İL için TIKLA
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