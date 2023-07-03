Giriş Tarihi: 03.07.2023 09:54
Güncelleme Tarihi: 03.07.2023
09:54
LGS LİSE İmam Hatip Lisesi taban puanları İstanbul, Ankara, İzmir|| İmam Hatip Liseleri 2023 LGS taban ve tavan puanları, başarı sıralaması, kontenjanları İL İL için TIKLA
LGS tercih kılavuzuna göre, lise tercihleri 3-19 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak. Hayallerindeki liselerde eğitimlerine devam etmek isteyen öğrenciler kendilerine en uygun okulları tercih edecek. LGS taban puanları tercih döneminde öğrencilere yol haritası çiziyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılında lise sıralarında olacak öğrenciler için heyecanlı süreç devam ediyor. Bu noktada İmam Hatip Lisesi taban puanları 2023 araştırılıyor. Meb.gov.tr üzerinden her sene lise taban puanları duyuruluyor. Peki, İmam Hatip Lisesi taban puanları İstanbul, Ankara, İzmir kaç puanla kapatır, en yüksek puan kaç? İşte, liselerin taban puanları burada!