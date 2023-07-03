LGS LİSE İmam Hatip Lisesi taban puanları İstanbul, Ankara, İzmir|| İmam Hatip Liseleri 2023 LGS taban ve tavan puanları, başarı sıralaması, kontenjanları İL İL için TIKLA

LGS TABAN PUANLARI 2023: LİSE YÜZDELİK DİLİMLERİ VE KONTENJANLARI

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri listesini henüz yayımlamadı.

2023 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri tercihlerin ardından ek yerleştirmelerde belli olacak. Bu nedenle öğrenciler, geçtiğimiz yılın yani 2022 lise taban ve tavan puanları ışığında tercihlerini yapacak.

Öğrenciler 2022 taban puanları ve yüzdelik dilimlerini dikkate alarak tercih edecekleri okulun en son kaç puanla alım yaptığını öğrenebilir.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR İMAM HATİP LİSESİ TABAN PUANLARI