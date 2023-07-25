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Giriş Tarihi: 25.07.2023 01:23 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 01:23

MEB LGS Lise 1. nakil başvuru tarihleri takvimi: 2023-2024 LGS Lise nakil işlemleri başladı mı, nasıl ve nereden yapılır?

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçları sonrası başlayan tercih maratonu 19 Temmuz'da sona ermişti. Merakla beklenen LGS tercih sonuçları 24 Temmuz Pazartesi günü açıklandı. Akabinde ise gözler 2023-2024 LGS Lise nakil işlemleri için başvuru tarihlerine çevrildi. Liseye geçecek olan öğrenciler tercih ettikleri lisede eğitimlerine devam edebilmek için nakil başvurusunda bulunabilecek. Bu noktada ise "LGS Lise nakil işlemleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte, 2023-2024 MEB LGS Lise 1. nakil başvuru tarihleri takvimi ve tüm detaylar...

LGS Lise nakil işlemleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılır? 2023-2024 MEB LGS Lise 1. nakil başvuru tarihleri takvimi

LGS Lise nakil işlemleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılır soruları yanıt arıyor. LGS tercih sonuçları son dakika erişime açılırken lise nakilleri de gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı sonuçlar ile beraber 2023-2024 LGS lise nakil başvuru tarihlerini de duyurdu. Ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi ile 1. Ve 2.nakil başvuru tarihleri belli oldu. Öğrenciler, e-Okul aracılığı ile başvuruda bulunabilecek. Peki, LGS Lise nakil işlemleri ne zaman başlıyor, nasıl ve nereden yapılır? İşte 2023-2024 MEB LGS Lise 1. nakil başvuru tarihleri takvimi ve tüm detaylar ve tüm detaylar...

LGS Lise nakil işlemleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılır? 2023-2024 MEB LGS Lise 1. nakil başvuru tarihleri takvimi

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

2023 LGS tercih sonuçları son dakika açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını 24 Temmuz 2023 Perşembe günü erişime açtı.

Yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek.

LGS YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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LGS Lise nakil işlemleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılır? 2023-2024 MEB LGS Lise 1. nakil başvuru tarihleri takvimi

2023 LGS 1. NAKİL DÖNEMİ NE ZAMAN?

LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları 24-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında alınacak.

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 31 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

LGS Lise nakil işlemleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılır? 2023-2024 MEB LGS Lise 1. nakil başvuru tarihleri takvimi

2023 LGS 2. NAKİL DÖNEMİ NE ZAMAN?

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-04 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılabilecek.

Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları 7 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.

2023 YILI ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

LGS Lise nakil işlemleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılır? 2023-2024 MEB LGS Lise 1. nakil başvuru tarihleri takvimi

MEB tarafından yayınlanan 2023-2024 lise nakil takvimi şöyle;

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 24-28 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 31 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 31 Temmuz- 4 Ağustos 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 7 Ağustos 2023

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