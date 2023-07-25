MEB LGS Lise 1. nakil başvuru tarihleri takvimi: 2023-2024 LGS Lise nakil işlemleri başladı mı, nasıl ve nereden yapılır?

LGS Lise nakil işlemleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılır soruları yanıt arıyor. LGS tercih sonuçları son dakika erişime açılırken lise nakilleri de gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı sonuçlar ile beraber 2023-2024 LGS lise nakil başvuru tarihlerini de duyurdu. Ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi ile 1. Ve 2.nakil başvuru tarihleri belli oldu. Öğrenciler, e-Okul aracılığı ile başvuruda bulunabilecek. Peki, LGS Lise nakil işlemleri ne zaman başlıyor, nasıl ve nereden yapılır? İşte 2023-2024 MEB LGS Lise 1. nakil başvuru tarihleri takvimi ve tüm detaylar ve tüm detaylar...