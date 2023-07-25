MEB LGS Lise 1. nakil başvuru tarihleri takvimi: 2023-2024 LGS Lise nakil işlemleri başladı mı, nasıl ve nereden yapılır?

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçları sonrası başlayan tercih maratonu 19 Temmuz'da sona ermişti. Merakla beklenen LGS tercih sonuçları 24 Temmuz Pazartesi günü açıklandı. Akabinde ise gözler 2023-2024 LGS Lise nakil işlemleri için başvuru tarihlerine çevrildi. Liseye geçecek olan öğrenciler tercih ettikleri lisede eğitimlerine devam edebilmek için nakil başvurusunda bulunabilecek. Bu noktada ise "LGS Lise nakil işlemleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte, 2023-2024 MEB LGS Lise 1. nakil başvuru tarihleri takvimi ve tüm detaylar...