LGS saat kaçta başlıyor, ne zaman bitiyor 2023? MEB Liselere Geçiş Sistemi LGS sınavı kaç dakika, kaç soru?

Giriş Tarihi: 04.06.2023 01:09 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023 01:09

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 4 Haziran Pazar günü gerçekleşiyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen merkezi sınav öncesi heyecan dorukta. Adaylar ve veliler LGS saat kaçta başlıyor, ne zaman bitiyor sorularına yanıt arıyor. Son kontrollerin gerçekleştiği sınavda MEB lise sınavı kılavuzu da inceleniyor. 8. Sınıf öğrencilerinin katılacağı 2023 LGS sınavı kaç dakika, kaç soru araştırılıyor. Sınavın saati için araştırmalar son dakikaya kadar sürüyor. Peki, LGS saat kaçta başlayacak ve bitecek, sınav süresi ne kadar? İşte, e-okul sınav giriş belgesi sorgulama…