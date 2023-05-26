Giriş Tarihi: 26.05.2023 01:30 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 01:30

LGS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? 2023 Liselere Geçiş Sistemi LGS sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

Liselere Geçiş Sistemi 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşecek. Merkezi olan sınav için "LGS sınav giriş belgesi nereden alınır, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden ilan edilecek olan LGS sınav yerleri 2023 için veliler ve öğrencilerin bekleyişi sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sisteme aktarılacak belgeler e devlet aracılığıyla ulaştırılacak. Bu noktada, "LGS sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. Peki, 2023 LGS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? İşte detaylar