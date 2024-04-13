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Haberler Fotohaber LGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? MEB'den LGS sınav yerlerine ilişkin açıklama
Giriş Tarihi: 13.04.2024 20:51 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024 20:51

LGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? MEB'den LGS sınav yerlerine ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuruları 18-29 Mart 2024 tarihleri arasında e-okul üzerinden gerçekleştirildi. Başvuruların sona ermesiyle birlikte, gözler LGS sınav tarihi ile birlikte, LGS sınav giriş belgesi ve yerlerine çevrildi. Peki, LGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? MEB'den LGS sınav yerlerine ilişkin açıklama…

LGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? MEB’den LGS sınav yerlerine ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 155 dakika ve 90 sorunun olacağı LGS maratonu için geri sayım başladı. Bu yıl 2 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan sınav için gözler sınav giriş belgesine çevrildi. Peki, LGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı, LGS sınav yerleri açıklandı mı?

LGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? MEB’den LGS sınav yerlerine ilişkin açıklama

LGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ 24 MAYIS'TA

Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, 24 Mayıs 2024'ten itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınarak mühürlenip onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

Öğrenciler sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleri ile geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulunduracaklar.

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LGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? MEB’den LGS sınav yerlerine ilişkin açıklama

OTURUM BİLGİLERİ

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 80 dakika süre verilecek.

LGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? MEB’den LGS sınav yerlerine ilişkin açıklama

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

LGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? MEB’den LGS sınav yerlerine ilişkin açıklama

SINAV SONUÇ TARİHİ

Sınav sonuçları, 28 Haziran 2024'te www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

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