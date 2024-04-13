Giriş Tarihi: 13.04.2024 20:51
Güncelleme Tarihi: 13.04.2024
20:51
LGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? MEB'den LGS sınav yerlerine ilişkin açıklama
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuruları 18-29 Mart 2024 tarihleri arasında e-okul üzerinden gerçekleştirildi. Başvuruların sona ermesiyle birlikte, gözler LGS sınav tarihi ile birlikte, LGS sınav giriş belgesi ve yerlerine çevrildi. Peki, LGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? MEB'den LGS sınav yerlerine ilişkin açıklama…