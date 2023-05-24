LGS SINAV YERLERİ SORGULAMA MEB EKRANI || 2023 LGS sınav giriş belgesi belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

LGS sınav yerleri 2023 son dakika MEB açıklamasını bekliyor. Liselere Geçiş Sistemi olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi öğrencilerin gündemindeki yerini aldı. Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilecek lise sınavı öncesinde sınav giriş yerleri duyurulacak. LGS sınav giriş belgesi nereden alınır sorusu yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sisteme aktarılacak belgeler okullara ulaştırılacak. VBS e-okul belge sorgulama işlemleri hız kazandı. Peki, LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? İşte, detaylar…