LGS SINAV YERLERİ SORGULAMA MEB EKRANI || 2023 LGS sınav giriş belgesi belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 LGS sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarih, sınava katılım sağlayacak öğrenciler tarafından bekleniyor. Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası gibi bilgilerin açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; LGS sınav giriş yerleri, 26 Mayıs'ta e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden ilan edilecek.